In der Blaubeurer Kleinkunstkneipe wird im April gerockt

Bunt soll es im April in der Kleinkunstkneipe „Zum fröhlichen Nix“ in Blaubeuren werden.

Los geht es am Freitag, 6. April, ab 20 Uhr mit dem Auftritt von King Ralf. Songs zum Nachdenken, Lachen, Mitrocken oder Mitsingen und die besondere Atmosphäre bei den Live Gigs versprechen einen Abend mit „Gänsehaut-Feeling“. Der Sänger erinnert an die vergangene 80-er Jahre. Eigentlich ist King Ralf als Wirtskollege Ralf Kopp vom Gasthof „Engel“ in Daugenhofen bekannt. Eintritt: 10 Euro.

Am Samstag, 7. April, steht um 20 Uhr Wortfront auf der Bühne. Seit dem Zusammenschluss zu „Wortfront“ (2006) eilt Sandra Kreisler und Roger Stein ein exzellenter Ruf voraus. Betörender Mix aus Hip Hop, Literatur, Chanson und Kabarett, der sich wohltuend vom gängigen Mainstream abhebe, warte auf die Gäste. Lieder von Wortfront seien eben nicht nur Lieder. Es seien Momentaufnahmen, Milieustudie und Mahnung in einem. Eintritt: 15 Euro.

Corx & Murx, die Zauberclowns, stehen am Sonntag, 8. April, ab 15 Uhr für Kinder bereit und wollen eine Vorstellung der besonderen Art bieten. Zauberlehrling Murx und auch der große, alte Zaubermeister Corx, benötigen dabei laut Mitteilung immer wieder die Unterstützung der Kinder, die dadurch quasi selbst zu Zauberern werden. Geeignet ist diese Veranstaltung für Kinder von drei bis elf Jahren. Kosten: 4 Euro.

Folsom Prisonband Cash-Klassiker im neuen Gewand heißt es am Samstag, 14. April, ab 20 Uhr im Nix. Neben Hits und Raritäten des „King of Country“ finden auch Songs seiner Weggefährten und deren, die Johnny Cash nachhaltig beeinflusst haben: Willie Nelson fehlt dabei ebenso wenig wie Hank Williams, Elvis Presley oder Buddy Holly. Gefühlvoll und authentisch interpretieren laut Mitteilung Roman Hofbauer und der Salzburger Ausnahmegitarrist Martin Langer die Country-Klassiker und versehen sie dabei – mit einer tiefen Verneigung vor den Originaltiteln – mit eigenem Stempel. Dazu gib es Hintergrundgeschichten und lustige Anekdoten über deren Entstehung und die Zeit, in der sie geschrieben wurden. Eintritt: 14 Euro.

Troijka: Das Dresdner Dresdner Dreigespann, allesamt studierte Musiker, bestehend aus Cello, Gitarre und Klavier, lässt am Freitag, 20. April, ab 20 Uhr aus scheinbar bekannten Volksweisen intensiven Folk entstehen. Kammermusikalisch angelegt verschmelzen Elemente aus Weltmusik, Polka, Klezmer und Rock zu einem mannigfaltigen Affektmosaik. Grenzgängercellist Matthias Hübner, Soulpianist Albrecht Schumann und Rockgitarrist Rico Wolf führen laut Mitteilung einen energiegeladenen Klangtrialog. Kosten: 12 Euro.

Am Samstag, 21. April, stehen Friedrich und Wiesenhütter als zwei Alltagspoeten aus Berlin ab 20 Uhr auf der Bühne. Intelligente Texte mit Tiefgang, gepaart mit virtuoser Gitarrenmusik nehmen den Zuhörer mit auf eine Reise zwischen Melancholie und Sarkasmus, um die Widrigkeiten des Lebens mit Seitenblick und Augenzwinkern zu betrachten. Matthias Wiesenhütter und Dirk Friedrich lernten sich 2012 bei Studioaufnahmen kennen und touren seitdem als „Friedrich & Wiesenhütter“ mit etwa 90 Konzerten im Jahr durch die Republik. Eintritt: 12 Euro.

Noch bis zum 30. Juni ist eine neue Bilderausstellung im Blaubeurer Nix zu sehen: Stephan Danier Artworks. Der Ulmer wurde 1971 geboren und wohnt nun in Neenstetten. Seit 2010 arbeitet er in seinem Atelier. Neben einer Schreiner-Lehrer absolvierte Danier eine Ausbildung zum Lithographen. Die Artworks entstehen in einer Mischtechnik. Der Ulmer verwendet laut Mitteilung Öl, Aquarell, Kohle, Grafit und Acrylfarben. In Bewegung zu bleiben, ist dem Künstler wichtig. Seine Wege im täglichen Leben würden ihm die Inspiration für seine künstlerische Arbeit geben. Seine Bilder sind laut Mitteilung persönlich und offen; zeige, was den Künstler umtreibt und berührt.