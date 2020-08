In Blaubeuren treffen sich die Barden

Am Sonntag, 16. August, 11.30 bis 18 Uhr geht der Blaubeurer Bardentreff in die dritte Runde. Bei schlechtem Wetter wird das Straßenmusik-Spektakel verschoben auf den darauffolgenden Sonntag, 23. August.

Mit dem 3. Blaubeurer Bardentreff – dem ersten zu „Corona-Zeiten“ – lädt die Kulturinitiative„Blautöne“ in Zusammenarbeit mit der Stadt und dem „Fröhlichen Nix“ zum finalen Straßenmusiker-Treffen ein.

15 Singer-Songwriterinnen, Barden und Musikgruppen, die zum Großteil an den vergangenen Wochenenden auf Blaubeurens Plätzen zu erleben waren, stehen bereit, ihrem Publikum einen bunten, launigen Nachmittag zu bereiten.

Karlstraße wird gesperrt

Da die Karlstraße für den Event extra gesperrt wird, haben Kinder und Familien in der Innenstadt freie Entfaltungsmöglichkeiten. Musik gibt’s nach einem raffiniert ausgearbeiteten Programmplan an vier verschiedenen Standorten im historischen Städtchen. Bespielt werden der „Kastanienhof“ beim „BeckaBeck“, der Kirchplatz zwischen „Cafe Kuhn“ und „Badhaus-Cafe“ und der Klosterhof. Die „verstärke“ Hauptbühne befindet sich im Stadtpark auf der grünen Wiese zwischen Klosteranlage und Hallenbad. Durchs Programm führt dieses Jahr Simon Schwaigert, Bassist der fast schon legendären Blaubeurer Band „Benzin“.

Hygiene-Richtlinien einhalten

Die Veranstalter geben sich Mühe den aktuellen Abstands- und Hygiene-Richtlinen nachzukommen. Sie bitten alle Besucher, sich entsprechend zu verhalten. Wer selber keine Angst hat, sollte doch bitte die Bedenken und Sorgen anderer ernst nehmen; denn es soll ja ein schöner Tag für alle werden.

Öffentliche WCs befinden sich am Graben und am Blautopf; eine „Nette Toilette“ in verschiedenen Lokalitäten der Stadt. Auf dem Weg durchs Städtchen gibt’s verschiedene Verweil- und Einkehrmöglichkeiten mit zusätzlichen Essens-Angeboten.

Der Eintritt ist frei – über eine kleine Spende in den Hut oder Gitarrenkoffer freuen sich die Akteure.