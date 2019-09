In Blaubeuren steigt die erste Kulturnacht

Mitreißende Bands, muntere Lesungen und viele andere Aktionen sind in der ersten Blaubeurer Kulturnacht an 20 unterschiedlichen Orten im Stadtzentrum zu erleben. Der Kultur-Arbeitskreis „Blautöne“ hat ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt und lädt zusammen mit der Stadt Blaubeuren am Samstag, 28. September, ab 18 Uhr zu einem vergnüglichen Abend ein.

Vielfältiges Angebot

Das Angebot ist vielfältig: Schritte in die Blaubeurer Unterwelt bietet der Blaubeurer Höhlenverein mittels VR-Brillen und einer Projektion von Bildern auf dem Kirchplatz. In der Stadtkirche gibt es ab 18 Uhr stündlich Mitmachtänze, Texte und Geschichten mit Sigrid Gron. Das Café Vier veranstaltet ein Kurzfilmfestival. Im Kreuzgang und Kapitelsaal des Klosters gibt es um 19, 20 und 21 Uhr jeweils eine Theaterperformance zu den Gedichten "Der Panther" von Rainer Maria Rilke und "Die Irren" von Georg Heym, dazwischen Live Musik und Malerei von Lehrern und Schülern des Evangelischen Seminars. Das Theater in der Talmühle zeigt ab 18 Uhr stündlich eine Probe des Märchens „Der Teufel mit den drei goldenen Haaren“. Es gibt Führungen hinter die Kulissen, „Schwäbische Schöpfungsgeschichte“ mit Siegfried Hermann und Witze am laufenden Band. Außerdem können Besucher selbst die Puppen tanzen lassen.

Schaurige Klassiker im Badhaus

Schwänke klassischer Schriften und schaurige Klassiker werden im Badhaus der Mönche vorgestellt – Luis Arellano sorgt für die passende Musik. Im Bücherpunkt liest Martin Gehring und DJ Olli legt Musik dazu auf. Tine Mehls erzählt in der Alten Post ab 18 Uhr stündlich von Liebesbriefen, geheimen Botschaften und verlässlichen Boten. In der Galerie am Kloster gibt es eine Ausstellung von Alois Knauer.

Die Weibsbilder treten auf

Auf dem südlichen Kirchplatz macht Berthold Fischer vor dem Atelier Schimpff und Fischer mit der Formation „Check & Chill“ eine Jazz-Funk-Fusion-Mischung. Im „Kleinen, Großen Haus“ treten Walter Spira und die Weibsbilder auf, veranstalten eine Disco mit Musik der 60er und 70er Jahre und laden später am Abend zum Mitsingen ein. Im „Fröhlichen Nix“ sorgen die „Pink Panther Band“ und Hans-Jörg Autenrieth mit der „Countrybande“ für Stimmung. Der „Jazzmichl“ unterhält im Gasthaus Blautopf, ein Jazztrio mit Michael Hauser im Badhaus-Café. Die dreiköpfige Band „ToBeTo“ covert unplugged Hits in der Eisdiele Bof. Der Liedermacher Andreas Antoniuk präsentiert Ohrwürmer der 70er- und 80er-Jahre im Carisma und im Fässle legen die DJs Kid Kun & HP.Ritch auf. Die „Bluestone Trouts“ lassen in der Sportgaststätte Bräustüble Country auf Pop treffen.

Zusätzlich gibt es diverse Bewirtungsangebote in der ganzen Stadt.