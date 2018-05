Hungrige Diebe stehlen Wurst in Gerhausen

Das seien hungrige Diebe gewesen: Unbekannte haben aus einem Automaten in Gerhausen Wurst gestohlen. Nach ersten Erkenntnissen schlugen die Täter am Montag gegen 23 Uhr die Scheibe an dem Automat an der Hauptstraße ein. So kamen sie an den Inhalt. Die Diebe nahmen Wurst und andere Lebensmittel mit.

Einer der Täter scheint, verletzt zu sein

Der Schaden an dem Snack-Automat übersteigt laut Mitteilung der Polizei allerdings den Wert des Diebesguts um ein Vielfaches. Der Schaden wird auf etwa 2500 Euro geschätzt. Da die Kühlkette unterbrochen wurde, mussten die anderen Lebensmittel ebenfalls entsorgt werden. Deren Wert wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Polizei sicherte die Spuren. Einer der Täter muss sich verletzt haben. Die Beamten fanden laut Mitteilung Blut.