Himmelreich bei Blaubeuren ist seit 50 Jahren ein Kinderparadies

Die Sommerfreizeit auf der Wachholder-Heide oberhalb von Blaubeuren hat Tradition: Schon seit 50 Jahren ist das „Himmelreich“ für viele Kinder der Höhepunkt der Sommerferien. Einen wichtigen Beitrag dazu leisten die ehrenamtlichen Mitarbeiter: Ohne sie gäbe es kein Himmelreich.

60 Jugendleiter, 15 bis 25 Jahre alt, betreuen im August vier Wochen lang bis zu 300 Kinder in der Zeltstadt rund um das Freizeitheim. Sie kümmern sich nicht nur um die Programm-Planung, sondern übernehmen als Kinderspielstadt-Eltern auch pädagogische Aufgaben: Paarweise sind sie für „Familien“ mit acht bis zehn Kindern verantwortlich.

Unter den Jugendleitern sind Schüler, Studenten und junge Berufstätige. Die Palette reicht vom Lehramtsanwärter bis zum Wirtschaftsingenieur, vom Gesundheitspädagogen bis zum Facharbeiter. Über die Freiwilligendienste kommen auch junge Ehrenamtliche aus dem Ausland nach Blaubeuren - so aus Polen oder Argentinien, wie Georg Fuhrmann berichtet, Bezirksjugendreferent des evangelischen Jugendwerks Blaubeuren und Leiter der Kinderspielstadt Himmelreich.

Das Himmelreich hat eine besondere Faszination, die schwer zu erklären ist. Die Zeltstadt auf den idyllischen Heidehügeln ist eine eigene Welt: Eine Welt ohne Eltern, eine Welt voller Freiheit und Abenteuer: Hier dürfen Kinder noch Kinder sein. Vor zehn Jahren wurde das Waldheim zur Kinderspielstadt. Sie ist einer echten Stadt sehr ähnlich – und doch ganz anders, denn sie verfügt über ein unerschöpfliches Potential: Die Phantasie der Kinder. In „Blautal-City“ gibt es nichts, was es nicht gibt. Und sollte doch etwas fehlen, wird es einfach erfunden: „Blautal-City“ entsteht jeden Sommer neu.

Die ehrenamtlichen Betreuer arbeiten unter der Regie von erfahrenen Sozialarbeitern und Erzieherinnen. Sie haben viele Freiheiten - und viel Verantwortung. Möglich wird das durch eine fundierte Jugendleiter-Ausbildung.

Sie sorgt für Sicherheit im Umgang mit Kindern. So kann jeder nach Herzenslust experimentieren, improvisieren und ausprobieren - zum Beispiel verschiedene Führungsstile, passend zur eigenen Persönlichkeit. Die größte Freiheit ist der Mut zum Scheitern: „Unsere Leiter wachsen mit ihren Aufgaben“, sagt Himmelreich-Leiter Georg Fuhrmann.

Aufgaben, die viel Kraft kosten, aber auch eine Menge Spaß bringen. Wenn die Kinder abends heimgehen ist für die Jugendleiter noch lange nicht Schluss. Nach dem Aufräumen, Putzen und Vorbereiten für den nächsten Tag wird oft bis in die Nacht hinein am Lagerfeuer gelacht, geredet und diskutiert – über Erfolge und Misserfolge, über Werte und Ideale, über Gott und die Welt - und über ihre persönlichen Erfahrungen im Himmelreich: „Ich habe meine Stärken entdeckt und weiß jetzt, was ich kann“ meint ein junger Mann.

Ein anderer sagt: „Ich musste meine Vorurteile korrigieren und habe neue Freunde gefunden.“ Eine Jugendleiterin berichtet: „Ich war selbst ein glückliches Himmelreich-Kind und wollte ein Stück davon weitergeben an die nächste Generation“. Ein neuer Jugendleiter, zum ersten Mal dabei, sagt: „Ich bin eigentlich nicht her gekommen, um was zu lernen. Ich hab erst hinterher begriffen, dass da ganz viel passiert ist bei mir.“ (jk)