Hier steigt bald eine riesige Stadl-Party mit namhaften Bands

Neustart als Eventlocation: Das Tagungszentrum Blaubeuren plant erstmals eine Sause, die alle Schlagerfans und Party-Leute unterhalten soll – die Stadl-Party 2.0. Dabei holen die beiden Geschäftsführer Ann Katrin Bayer und Fred Höfer sowie der Eventmanager Tilon Fahrner in Kooperation mit Hofmann Management und dem FV Asch-Sonderbuch 2000 am 25. Oktober die Bands „Voxxclub“, „Rockspitz“, „Bätscher Buam“ und „the most company“ in die Region. Das Ziel: Für alle Generationen soll etwas dabei sein. Sollten die Planungen aufgehen, stehe weiteren kulturellen Veranstaltungen im Tagungszentrum nichts im Wege.

Die Idee: Die so beliebte Winter-Wiesn-Gaudi in Asch findet in diesem Jahr aufgrund der Hallen-Sanierung nicht statt. „Also kam uns in den Sinn, die Location zu ändern“, sagt Eventmanager und Ascher Vereinsmitglied Tilon Fahrner. Hinzu sei die Bestärkung durch den Erfolg 2017 bei der Jubelgaudi anlässlich des 750-jährigen Stadtjubiläums Blaubeuren gekommen.

Deswegen setzen wir auf eine breite Zielgruppe. Wir haben eigentlich richtig Potenzial als Ort vor den Toren Ulms. Ray Schnutenhaus von Hofmann Management

Klar sei auch: Das Tagungszentrum in Hessenhöfe biete alles, was gebraucht werde. „Wir haben eine tolle Lage, 330 Betten vor Ort, ausreichend Parkplätze“, bestätigt Bayer. Ray Schnutenhaus von Hofmann Management fügt an: „Es ist super, dass es hier in der Region solch eine Perle mit der perfekten Eventausstattung gibt. Jetzt müssen wir nur noch die Blaubeurer hier hoch locken.“ Bei den Blaubeurern soll es bei der Premiere allerdings nicht bleiben. Jeder soll mitfeiern können. „Deswegen setzen wir auf eine breite Zielgruppe. Wir haben eigentlich richtig Potenzial als Ort vor den Toren Ulms“, ist Schnutenhaus der Meinung. Das Dreier-Veranstaltungs-Team freut sich auf „den Megaevent in tollem Ambiente“.

Das wird geboten: Ein freudiges Wiedersehen erwarte die Schlagerfans mit „Voxxclub“ und „Rockspitz“. Erstere seien aktuell mit Florian Silbereisen auf Tour, mit Blaubeuren vertraut und wüssten, wie sie den „Stadl“ zum Beben bringen. Die Lokalmatadoren „Rockspitz“ trumpfen bei der Party mit ihrer neuen Single „Edeltraut“ auf – sorgen in den Bierzelten für einmalige Hüttengaudi. Newcomer ist die Gruppe „Bätscher Buam“. Das seien fünf „junge, fesche Buam, die mit ihrem frechen, modernen Lederhosenrock“ einen bunten Mix aus Schlager bis hin zum klassischen Rock zur Stadl-Party mitbringen.

Der Voxxclub tritt in Blaubeuren auf. (Foto: pr)

Die Band „the most company“ wiederum bilde mit Elementen aus Rock-, Funk-, Reggae und Skamusik eine peppige Mischung. Sie kommen unter anderem mit der akustischen Gitarre, der E-Gitarre, Bass und Schlagzeug und sorgen damit für die groovige Unterlage für einen Bläsersatz aus zwei Trompeten und Posaune.

Diese Besetzung ist die zweite Premiere bei der Stadl-Party 2.0: Die vier Bands haben laut Fahrner noch nie in dieser Konstellation zusammengespielt. „Eigentlich geht das ja schon in Richtung Festival“, sagt der Eventmanager.

Das Drumherum: Die Sause steigt im und um das Tagungszentrum. Im Hof erwarte die Besucher neben einem gemütlichen Biergarten schmackhafte Leckerbissen. Es soll eine „Art kleine Kirmes“ werden. Im Inneren sollen die Feierlaunigen auf dem Heuboden und im Schnapsstüble auf ihre Kosten kommen. Die Halle „Blaubeurer Alb“ bietet 1200 Quadratmeter Platz. Ein Extra: Wer es etwas ruhiger angehen lassen möchte, kann in einer der Bierstübl-Logen Platz nehmen und sich dann auch vor Ort bedienen lassen. Die entsprechende Dekoration sorge für das passende Ambiente.

Wir sind auch offen für Anregungen seitens der Bürger. Einfach melden. Tilon Fahrner

Die Hoffnung der Organisatoren: Neben dem Tagungszentrum sind Hofmann Management sowie der FV Asch-Sonderbuch 2000 mit von der Partie. Das ist gewollt: erfahrene Leute bei der Premiere als Kooperationspartner. „Außerdem wollen wir zeigen, dass wir unterstützen und mit Vereinen zusammenarbeiten wollen“, so Höfer. Das Motto: von der Region, für die Region.

Die Veranstalter sind gespannt, wie die Stadl-Party 2.0 angenommen wird. Sollte das Konzept aufgehen, könnte das Tagungszentrum tiefer in die Sparte der Eventlocation einsteigen. Kabarett, Open Air: Alles sei möglich. „Wir sind auch offen für Anregungen seitens der Bürger. Einfach melden“, appelliert Fahrner. Jetzt heiße es: Alles ist bereit für die Stadl-Party 2.0.

