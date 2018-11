Hier gibt's 7 Tonnen Orangen für den guten Zweck

Von Langenau über Asch bis Rottenacker: Kinder- und Jungschar-Gruppen der evangelischen Kirchengemeinden und des CVJM verteilen gegen eine Spende in den Kirchenbezirken Ulm und Blaubeuren Orangen für den guten Zweck. Sieben Tonnen der süßen Früchte sind derzeit im Alb-Donau-Kreis unterwegs. Angeboten durch die Kinder der Jungschar- und Kindergruppen wechseln sie ihren Besitzer. Im Rahmen der sogenannten Orangenaktion unterstützen die evangelischen Jugendwerke Ulm und Blaubeuren verschiedene soziale Hilfsprojekte. So zum Beispiel die Arbeit der evangelischen Partnergemeinde in Argentinien und eines orthodoxen Frauenklosters in Rumänien.

Dank für die Unterstützung

„Ohne die Unterstützung der vielen freiwilligen Helfer wäre eine solche Hilfsaktion gar nicht denkbar“, unterstreichen Georg Fuhrmann und Pascal Weik, Jugendreferenten im evangelischen Jugendwerk das Engagement durch die vielen jungen Helfer. Verteilt werden Orangen aus biologischem Anbau, die direkt aus der strukturschwachen, italienischen Region Kalabriens stammen. Laurin Mayer, Besitzer des gleichnamigen Ladens „Gmiasmayer“ in Blaubeuren, engagiere sich seit Jahren für den Verkauf der Früchte. „Durch den Kontakt nach Italien garantieren wir die hohe Bioqualität der Früchte und kurze Lieferwege“, ist Mayer überzeugt. Zwischen dem ersten und zweiten Advent sind die Kindergruppen in den Gemeinden des Alb-Donau-Kreises unterwegs. Sie bieten ihre Orangen von Haus zu Haus, bei Basaren und nach den Gottesdiensten gegen eine Spende von jeweils 80 Cent an.

Die Hilfsprojekte

„In einer der größten Armensiedlungen Argentiniens in Bariloche leben rund 50 000 Menschen in erbärmlichen Verhältnissen“, berichtet Pfarrer Rainer Kalmbach, der vor Ort lebt. Im „Gotitas de Esperanza“ (kleine Tropfen der Hoffnung), einer Art Frauenhaus soll ein neuer Raum entstehen: ein Rückzugsort für Frauen in Not, die vor häuslicher Gewalt fliehen müssen. Mehrere Mitglieder der Kirchengemeinde sind intensiv in das Projekt eingestiegen, sie arbeiten mit den Kindern und begleiten die misshandelten Frauen zu Behörden und Anwälten, berichtet Kalmbach. Durch den Spendenerlös der Bio-Orangen werde das diakonische Projekt unterstützt. Die Orangenaktion versteht sich als ein solidarisches Hoffnungszeichen und will Menschen in Not ein menschenwürdiges Leben ermöglichen. Ein enger Kontakt mit den Partnern vor Ort gewährleiste, dass die Hilfen in vollem Umfang ankommen. So reist laut Mitteilung auch 2019 eine Gruppe aus Blaubeuren nach Argentinien, um Projekte vor Ort im Rahmen eines Workcamps zu unterstützen.

Bessere Zukunft soll möglich werden

Gleichzeitig wird auch das Projekt des CVJM-Weltdienstes in Rumänien, im orthodoxen Frauenkloster Piatra Fontanele, unterstützt. Dort entstand durch eine Partnerschaft der evangelischen Landeskirche in Württemberg ein Internat für Kinder aus dem ländlichen Raum. Das Internat sei ein erster Schritt für eine nachhaltige Schulbildung auf dem Land. Das Kloster möchte laut Mitteilung der Orangenaktion-Organisatoren den Kindern der verarmten Landbevölkerung eine Perspektive bieten und ihnen durch Bildung eine bessere Zukunft ermöglichen.

