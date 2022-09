Herbstliche Orgelkonzerte mit Apéro

Zauberhafte Klänge versprechen die diesjährigen herbstlichen Orgelkonzerte in der Stadtkirche Blaubeuren, die am Sonntag, 25. September, um 17 Uhr mit dem Auftaktkonzert von Vibraphon, Schlagwerk und Orgel beginnen. Der Renninger Schlagzeuger Albrecht Volz präsentiert zusammen mit dem Davoser Organisten Ulrich Weissert sprühende Klangfarben im Dialog mit der Königin der Instrumente unter der Überschrift „Mythos Davos“, heißt es in einer Vorschau der Veranstalter.

Die fünfteilige Konzertreihe, die der Blaubeurer Kantor Cornelius Weißert zusammengestellt hat, wartet auf mit weiteren expressiven Orgel plus Kombinationen. „Tierisch musikalisch“ geht es zu in von der Tierwelt inspirierten Kompositionen für Flöten und Orgel am 2. Oktober, Junge Organisten der Tübinger Hochschule für Kirchenmusik präsentieren sich am 9. Oktober mit stürmisch drängenden Interpretationen und ihrem Dozenten Johannes Fiedler. Mit prächtigen Hornfanfaren überrascht am 16. Oktober der ehemalige Solohornist des SWR Symphonieorchesters, Joachim Bänsch, zusammen mit seiner Maulbronner Duopartnerin Erika Budday an der Orgel. Im Finale des Orgelherbsts am 23. Oktober treffen zwei Kunstformen aufeinander, wenn ein alter Stummfilm vom Mailänder Improvisationskünstler Paolo Oreni veredelt und mit musikalischem Leben gefüllt wird. Nach jedem Konzert in Blaubeuren wird zum Ausklang für das Publikum ein kostenloser Apéro gereicht. Beginn ist jeweils um 17 Uhr in der Stadtkirche Blaubeuren, Eintritt 10 Euro, ermäßigt 5 Euro. Weitere Informationen auf www.kirchenmusik-blaubeuren.de.