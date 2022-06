Haus der Hoffnung lädt zum „Festival der Hoffnung“

Das Haus der Hoffnung Blaubeuren veranstaltet am Sonntag, 26. Juni, das „Festival der Hoffnung“. Das Fest beginnt um 10.30 Uhr mit einem Festgottesdienst, anschließend geht es mit musikalischer Begleitung von Nic Diamond and the Mellow Tunes im Garten weiter.

„Das Festival der Hoffnung soll vor allem eine Möglichkeit sein, bei der Menschen aus unserer Stadt und unserer Umgebung näher mit uns und untereinander in Kontakt kommen. Deswegen steht an diesem Tag auch unser Haus für jeden zur Besichtigung offen.“ sagt Jürgen Reyinger, Pastor im Haus der Hoffnung.

Auch in diesem Jahr wollen die Veranstalter mit dem Festival der Hoffnung Menschen Hoffnung machen, und mit den Erlösen und Spenden auch wieder ein Hoffnungsprojekt unterstützen. Dieses Jahr werden damit Flüchtlinge aus der Ukraine unterstützt, heißt es in einer Mitteilung.

Das Haus der Hoffnung Blaubeuren besteht aus den unterschiedlichsten Leuten: Schüler, Studenten, Menschen mit unterschiedlichen Berufen, aus unterschiedlichen sozialen Verhältnissen und unterschiedlichen Alters. Was sie verbindet ist ihr gemeinsamer Glaube an Jesus Christus, beschreibt sich die Vereinigung in einer Mitteilungs selbst. Als evangelische Freikirche glauben die Teilnehmer, dass Errettung nicht in der Zugehörigkeit zu einer bestimmten äußeren Kirchenorganisation liegt, sondern in einer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus, die jeden Tag gelebt wird.