Hamburger Fischmarkt kommt nach Blaubeuren

Der Hamburger Fischmarkt kommt erstmals nach Blaubeuren. Zwar nicht das Original, aber ein etwas kleineres Double. „Wir stellen den Fischmarkt nach, wie er in Hamburg ist“, sagt Veranstalter Dirk Willi Rösgen – jedoch in anderen Dimensionen: „Wenn es im Hamburg zehn Frittenbuden gibt, dann gibt es bei uns eben eine.“

Am Wochenende vom 2. bis 4. November macht er mit seinem Fischmarkt auf Tour Halt in der Blautopf-Stadt. Mit dabei: 30 bis 35 Händler, darunter sieben klassische Marktschreier, Imbissbetreiber und Stände mit Artikeln unter anderem für junge Mode sowie Pflege. Auch Fisch wird es geben, wenngleich keinen frischen Fisch wie in Hamburg: „Da haben die Händler zehn bis 20 Kilometer zu fahren, bei uns sind es 700 bis 800 Kilometer. Wenn da mal die Kühlung ausfällt, ist das nicht so gut“, sagt Rösgen. Geräucherter Fisch sei aber genauso dabei wie ein zehn Meter langer Fischimbiss mit allerlei Leckereien: von Matjes über Seelachs bis zu Calamari.

Der Hamburger Fischmarkt macht Halt in Blaubeuren. (Foto: PR)

Seit bereits 28 Jahren gibt es den „Hamburger Fischmarkt auf Tour“. Im Jahr werden laut Rösgen bis zu 70 000 Kilometer gemacht – vor allem im süddeutschen Raum. Stationen in der Region waren zum Beispiel vor zirka fünf Jahren bei Möbel Mahler in Neu-Ulm. In Geislingen mache der Fischmarkt laut Rösgen schon seit rund zehn Jahren Halt. „Jetzt machen wir mal Stopp in Blaubeuren“, sagt er und ergänzt „Wir sind gespannt, wie es angenommen wird.“

Den ersten Schritt machte dabei Rösgen selbst. Er sei zuerst auf Bernd Schiller vom Brillenhäusle zugegangen, später kam der Kontakt zu Tilon Fahrner vom Blaubeurer Stadtmarketing zustande, der dann „alles in die Wege geleitet hat“. „Wir hoffen, dass es eine langjährige Sache wird“, sagt Rösgen. Zwei bis dreimal wollen er und seine Händler es probieren. Sie hoffen auf „ideales Wetter“ – kein Regen, aber auch keine 40 Grad: „Datt wird schon werden“, sagt er.

„Bananen-Fred“ ist mit dabei

Doch auch, wenn es nicht das Hamburger Original sein wird, das in Blaubeuren Halt macht, wird mit „Bananen-Fred“ eine feste Institution des Fischmarktes dabei sein, verspricht der Veranstalter: „Den gibt es nämlich schon seit mehr als 40 Jahren.“ Damals verkaufte der damalige Firmengründer Fred Radack zwar noch die Bananen direkt vom Schiff. Inzwischen geht es deutlicher moderner zu, die Grundidee bleibt aber gleich. Schreien und verkaufen.

Sich als Marktschreier ausprobieren dürfen jung und alt, groß und klein beim Fischmarkt in Blaubeuren. Immer um 16 Uhr darf sich wer will ausprobieren. Was man dafür braucht? „Keine Ausbildung“, sagt Rösgen: „Das liegt einem im Blut.“ Doch ein gewisse Gabe sollte schon vorhanden sein: „Witzig, spontan und mit Menschen umgehen. Innerhalb von ein oder zwei Sekunden muss klar sein, wie weit man gehen kann.“

