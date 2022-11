Gut besucht war der dritte Kreativ-Work-Shop

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der dritte Kreativ-Work-Shop des KreisLandFrauenverbandes Blaubeuren am Sonntag, den 13. November, in Bermaringen fand regen Zuspruch. Sehen-Mitmachen-Kaufen war das Motto in der Helfenstein Halle. Kinder und Erwachsene konnten sich in die Kreative Kunst einweisen lassen und selbst kreierte Bastelarbeiten mit nach Hause nehmen. Danke an alle Besucher, Aussteller, Mitbastler, alle die dabei waren und an den LandFrauen Ortsverein Bermaringen für die Bewirtung mit Kaffee und Kuchen.