Grenzsteinwanderung auf der Blaubeurer Alb

Bis hierher und nicht weiter! Im Rahmen des 75-jährigen Jubiläums des Blaubeurer Heimatmuseums mit dem Thema „Heimat“ bieten Martin Häußler und Gottfried Deckenbach am Samstag, 15. Oktober, eine Grenzsteinwanderung zwischen Sonderbuch und Wippingen an. Nach Information der Stadtverwaltung führt die Wanderung durch die Ulmer Halde und Abtshau zur Bucher Hüle und über den Hesserhau wieder zurück zum Ausgangspunkt. Unterwegs zeigen zahlreiche Grenzsteine des Klosteramtes Blaubeurens und des Blaubeurer Spitals die ehemaligen Hoheitsgebiete auf, auch die Grafen von Bernhausen markierten hier mit Grenzsteinen ihr Territorium.Treffpunkt ist um 14 Uhr am Wanderparkplatz Nägelesfels zwischen Sonderbuch und Wippingen. Die Rundwanderung dauert eineinjalb bis zwei Stunden .