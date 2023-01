Glaubensgespräche zu Lebensfragen

Unter dem Motto „Im Glauben leben – wie macht man das?“ lädt die Evangelische Kirchengemeinde Blaubeuren Interessierte, denen der christliche Glauben bisher fremd geblieben ist und die nach praktischen Zugängen suchen, zu fünf Themenabenden mit ausgewählten Texten aus dem Markusevangelium ein. Bei den Gesprächsabenden können sich die Teilnehmenden über grundlegende Glaubens- und Lebensfragen auseinandersetzen. Die Impulsreferate von Dekan Frithjof Schwesig führen jeweils in die Themen ein. Anschließend ist Gelegenheit zu Diskussion und persönlichem Austausch, aber auch Schweigen sei erlaubt, heißt es in der Einladung. Die Abende bauen aufeinander auf. Deshalb ist es sinnvoll, an allen Abenden teilzunehmen, aber auch der Besuch von einzelnen Abenden ist möglich. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Termine sind am Donnerstag, 12. Januar, Mittwoch, 25. Januar, Donnerstag, 9. Februar, Donnerstag, 2. März, und Donnerstag, 16. März, jeweils von 19.30 Uhr bis 21 Uhr im Matthäus-Alber-Haus, Klosterstraße 12 in Blaubeuren. Anmeldung bitte an das Dekanatamt telefonisch unter 07344/6335 oder per Mail: dekanatamt.blaubeuren@elkw.de.