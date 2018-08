Gipfelstürmer aus Gerhausen im Allgäu unterwegs

Beim diesjährigen Sommer-Jugendcamp des Ski-Club Gerhausen (SCG) im Allgäu sind 25 Kinder und Jugendliche bei hochsommerlichen Temperaturen fünf Tage lang unter anderem als Gipfelstürmer unterwegs gewesen. Die notwendige Abkühlung verschaffte das Bootfahren am Rottachsee oder auch die Flusswanderung durch die Ostrach.

Das siebenköpfige Leitungsteam des SCG startete traditionell am Vereinsheim in Gerhausen direkt mit Booten und Surfbrettern zum Rottachsee. Dieser brachte jedoch dank der prallen Sonne nicht die erhoffte Abkühlung. Im Schatten auf der Liegewiese ließ es sich bei Karten- und Gesellschaftsspielen gut aushalten. Ziel der Freizeit war die vom Verein gepachtete Hütte „Gritthof“ in Sigiswang/Ofterschwang auf 950 Meter Höhe.

Allgäu-Idylle mit Kuhglocken erwartete die Teilnehmer rund um die Hütte. Nach einem Spiel und Bootsrennen „Oxford gegen Cambridge“ am Abend ging es am nächsten Tag vom Söllereck in einer beschaulichen Wanderung zum Baden an den Freibergsee bei Oberstdorf. Hier war wirkliche Abkühlung angesagt. Die Jungen und Mädchen konnten beim Malwettbewerb die ersten Punkte für die Mannschaftswertung holen. Zurück auf der Hütte war die „Seilbahn“ für die Jüngeren von Baum zu Baum vorbereitet. Hier konnten sich die Kids mit Klettergeschirr auf einem Kletterseil hangabwärts gleiten lassen – für manch einen ein erstes tolles Erlebnis. Herzblatt durfte als Abendprogramm nicht fehlen.

Das Hintersteiner Tal war Ziel am nächsten sonnigen Tag. Über den steilen Bärenweg war der Zipfelfall – ein schöner Wasserfall über Hinterstein – sowie das dortige Naturfreibad eine Station bei der anspruchsvollen Wanderung. Nach entsprechender Abkühlung wanderte die Gruppe ins skurrile, wiedereröffnete Kutschenmuseum. Von dort ging es quer durch und in der Ostrach zurück zu den Bussen am Parkplatz beim Kraftwerk. Einige Mutige nutzten davor die Chance, aus rund fünf Metern Höhe in einen eiskalten Gumpen nach einer Wehranlage zu springen – das war eine Herausforderung. Eine klasse und extravagante Modenschau im ausgeräumten Stadel führte zu manchem Lacher und mancher der Kinder scheint eine Model-Karriere anzustreben.

Nach einer nächtlichen Abkühlung mit langem Gewitter war der Donnerstag für eine Gipfelwanderung geeignet. Direkt vom Gritthof ging es über die Kahlrückenalpe zum Sigiswanger Horn und zum Ofterschwanger Horn. Kalte Getränke und Pommes für alle wurden dann rustikal bei Erwin auf der Hochbichl-Hütte gereicht. Am Abend schloss sich eine Nachtwanderung mit Fackeln rund um die Hütte an.

Der Abschlusstag war wieder mit dem traditionellen Bootsrennen am Rottachsee. Gestärkt mit Krautschupfnudeln aus dem Grill waren spannende Zweikämpfe der Boote, einmal mit gekentertem Boot, zu sehen. Nach der anschließenden Siegerehrung direkt am See, bei der jeder Teilnehmer eine Urkunde bekam, ging die Reise etwas übermüdet aber glücklich nach Gerhausen zurück. Für die 25 Kinder und Jugendlichen bedeute das Sommercamp im Allgäu viel Spaß und Freude, aber auch viele neue Erfahrungen und nette Begegnungen. Die Kinder genossen sichtlich die Tage in der Natur unter freiem Himmel.