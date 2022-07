Gemeinschaftsfest mit besonderem Tisch

Das diesjährige Kirchplatzfest der Evangelischen Kirchengemeinde Blaubeuren am Sonntag, 17. Juli, steht ganz im Zeichen der landesweiten Aktion „An einem Tisch – zusammen, vielfältig und global“. In Zusammenarbeit mit dem Evangelischen Diakonieverband Ulm/Alb-Donau wird dabei erlebbar gemacht, was Bildungsgerechtigkeit, Teilhabe und Menschenrechte bedeuten, heißt es in einer Vorschau der Veranstalter.

Am internationalen „Tag der Gerechtigkeit“ wird somit durch Aktionen und Informationen auch das kirchlich-diakonische Engagement für Gerechtigkeit sichtbar. „Bei unserem schon traditionellen Kirchplatzfest möchten wir in diesem Jahr einen besonderen Akzent setzen und mit der Diakonie zusammen diesen Tag feiern“, teilt Elke Fuhr mit. „Im Mittelpunkt wird dabei ein besonderer Erlebnistisch stehen. Mehr möchte ich noch nicht verraten“, so die Vorsitzende des Blaubeurer Kirchengemeinderats.

Der Open-Air-Gottesdienst mit Diakon Dietmar Oppermann (Flüchtlingsdiakonat der Prälatur Ulm) und einem Singspiel der Kinderkantorei mit den Kindergartenkindern beginnt um 10.15 Uhr auf dem nördlichen Kirchplatz. Die Stadtkapelle Blaubeuren wirkt beim Gottesdienst und dem anschließenden Platzkonzert mit. Nach dem Mittagessen gibt es Bastelangebote, ein Glücksrad und Aktionen der Diakonie, sowie wieder die Möglichkeit, den Kirchturm zu besteigen. Selbstverständlich wird es auch wieder ein großes Kuchenbuffet geben. Die Circusschule Harlekin bietet nachmittags auf dem südlichen Kirchplatz ein buntes Mitmachprogramm mit Spielepark für Kinder.