In Blaubeuren-Gerhausen hat es am Dienstagnachmittag gegen 15.15 Uhr eine Gasexplosion in einem Wohnhaus in der Beininger Straße gegeben.

Wie die Polizei auf Nachfrage von Schwäbische.de mitteilt, ist die Feuerwehr vor Ort im Einsatz. „Brennen tut nichts“, so ein Polizeisprecher.

Weitere Informationen folgen.