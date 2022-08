Gartenhütte brennt völlig nieder

Zeugen entdeckten am Sonntag gegen 12.45 Uhr einen Brand in der Marktstraße. Eine Gartenhütte brannte. Die Feuerwehr rückte an und konnte das Feuer löschen. Wie die Polizei mitteilt, brannte die Hütte jedoch vollständig nieder. Darin waren Werkzeuge, Elektrogeräte und ein Rasenmäher gelagert. Warum der Brand ausbrach ist nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der vorläufige Schaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Verletzte gab es nicht. Die Feuerwehr Blaubeuren war mit sechs Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort. Die konnte ein Übergreifen des Feuers auf den angrenzenden Wald verhindern.