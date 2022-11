FV Asch/Sonderbuch verpasst großen Sprung

Der letzte Spieltag der Fußball-Bezirksliga vor der Winterpause brachte keine neuen Erkenntnisse. Dass der FC Burlafingen (3:7 bei Türkspor Neu-Ulm II) und der TSV Obenhausen (2:4 bei Srbija Ulm) schon für die Kreisliga planen können, war bereits bekannt. Der SV Offenhausen läuft unterdessen Gefahr, es den beiden bayerischen Mitstreitern gleich tun zu müssen. Der SVO ließ beim 2:2 gegen den FV Asch/Sonderbuch wichtige Punkte liegen.

Türkspor Neu-Ulm II – FC Burlafingen 7:3 (2:0). Burlafingen hatte nie eine wirkliche Chance auf einen Zähler. Dafür sorgten Hakan Güngör (16., 70., 77.), Özgür Sahin (19.), Mustafa Buyuk (53.), Seymen Yilmaz (78.) und Angelo de Sousa (80.). Für Burlafingen verkürzten Ümit Taskin (57.), Marcin Czerwinski (72.) und Christoph Blaschke (81.).

SV Offenhausen – FV Asch/Sonderbuch 2:2 (2:2). Lars Folcz brachte die Gäste schnell in Front (5.). Kalle Politz (13.) und Edemir Dzanic (16.) drehten die Partie aber nicht minder flott. Folcz sorgte erneut für den nächsten Ascher Treffer. Offenhausen war danach das bessere Team, versäumte es aber, den Sack zu zumachen. Die dickste Chance zum Sieg vergab Edemir Dzanic bei seinem Elfer in der 81. Minute.

FC Neenstetten – SC Staig 0:3 (0:0). Der Aufsteiger wehrte sich lange tapfer, hatte aber am Ende das Nachsehen. Julian Rauner hielt mit seinem Hattrick (55., 78., 86.) den Titelaspiranten auf Kurs. Haris Mrdic sah bei den Älblern in der 81. Minute die Ampelkarte.

TSV Bermaringen – SC Türkgücü Ulm 3:0 (0:0). Türkgücüs Mahmut Karakas handelte sich bereits nach drei Minuten wegen einer Notbremse die Rote Karte ein. Den Ulmern gelang es dennoch, die Partie offen zu halten. Erst im zweiten Durchgang schwanden die Kräfte zusehends und Patrick Simmank entschied mit seinem Hattrick die Partie (50., 58., 66.).

TSV Blaubeuren – TSV Langenau 2:2 (2:2). Langenau wähnte sich nach den Treffern von Mehmet Levet (17.) und Christian Sauter (37.) auf dem richtigen Weg, die enttäuschende Hinrunde noch zu einem versöhnlichen Abschluss zu bringen. Eduart Osmani (41., 42.) hatte allerdings Einwände und setzte die Krise der Gäste mit seinem Doppelschlag fort.

Srbija Ulm – TSV Obenhausen 4:2 (0:1). Obenhausen verkaufte sich teuer und ärgerte mit dem Tor von Dalibor Bratic (45.) den Klassenprimus zumindest bis zur Pause. Danach schenkten aber Nenad Duric (48.) und Uros Dukic (51., 64., 73.) den Rothtalern ein. Dominik Malaric gelang trotzdem noch einmal eine kosmetische Maßnahme (77.).

SV Jungingen – TSV Blaustein 1:1 (1:0). Beide Mannschaften taten sich in der Vorweihnachtszeit nicht wirklich weh. Jungingen führte zur Pause durch Laurin Schmidt verdient (20.). Felix Rothe gelang in der 60. Minute der am Ende auch verdiente Ausgleichstreffer für die Gäste.

SGM Aufheim/Holzschwang - TSV Neu-Ulm 1:0 (1:0). Letztlich hatten es die Gäste Keeper Janik Schilder zu verdanken, dass das Resultat bis zum Ende eng blieb und die Chance auf den Ausgleichstreffer bis zum Schlusspfiff fortbestand. Nach 90 Minuten waren auf Neu-Ulmer Seite aber gerade einmal vier nennenswerte Torschüsse zu notieren. Die Aufheimer Kicker waren diesmal zu einer Vielzahl von glasklaren Möglichkeiten gekommen, verpassten es aber, den Sieg frühzeitig einzutüten. So war es Florian Mayerhofer vorbehalten, das Tor des Tages zu erzielen (10.).