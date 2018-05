FV Asch-Sonderbuch verliert gegen Bundesligisten

Die Fußball-Damen des FV Asch-Sonderbuch sind in die Vorbereitung für die Landesliga-Rückrunde gestartet. Nach harten Trainingstagen in verschiedenen Fitnessstudios und im Freien stand am Samstag das erste Vorbereitungsspiel auf dem Programm, das der FV AS mit 1:4 verlor.

Die erste Mannschaft reiste nach Vorarlberg zum österreichischen Bundesligisten FFC Vorderland, das als dortiger Ligaufsteiger dennoch eine gute Rolle spielt und momentan den sechsten von insgesamt zehn Plätzen belegt. Eine schwere Aufgabe für die Asch-Sonderbucherinnen vor allem da mit Jana Kirsamer, Johanna Hassler (Prüfungen), Elisa Hassler (Hüftprobleme) und Jana Schiele (Skiurlaub) vier Stammspielerinnen fehlten.

Die Mannschaft aus Vorderland übernahm auch sofort das Kommando und setzte die Mannschaft von der Blaubeurer Alb mächtig unter Druck. Nur gelegentlich kam der FV AS vor das gegnerische Gehäuse, hatte aber durch Katharina Baumann und Yvonne Baumann zwei gute Möglichkeiten zur eigenen Führung. Diese wurden aber vergeben.

Besser machte es Vorderland, das in der 30. und 34. Spielminute durch zwei schwungvolle Angriffe mit 2:0 in Führung ging. Asch-Sonderbuch hatte aber nicht enttäuscht und setzte immer wieder Nadelstiche.

In der zweiten Halbzeit brachte Trainer Jochen Jakob einige Nachwuchsspielerinnen, die sich gut einfügten. Nach mehreren Ecken für Vorderland traf eine Spielerin freistehend zum 3:0 in der 53. Minute.

Vorderland, eine physisch starke Mannschaft mit guten Kopfballspielerinnen, schaltete nun einen Gang zurück. Die Gäste vom FV AS kamen wieder besser ins Spiel. Sina Joos setzte sich auf der rechten Seite gegen ihre Gegenspielerin durch und traf zum 1:3 in der 71. Minute. Das letzte Highlight setzten aber wieder die Gastgeberinnen nach einem schnellen Angriff über die rechte Seite. Der Pass in die Mitte wurde kaltschnäutzig verwertet.

Trotz einer 1:4-Niederlage für Landesligisten dennoch ein gelungener Test: Trainer Jochen Jakob ist zufrieden mit dem Stand der Vorbereitung.

Am Sonntag, 11. Februar, um 10.30 Uhr spielt die erste Damenmannschaft beim Verbandsligisten FV Nürtingen. Vom 14. bis 18. Februar geht’s dann ins Trainingslager nach Umag in Kroatien.