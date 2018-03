FV Asch-Sonderbuch stellt sich neu auf

Bei der Hauptversammlung des FV Asch-Sonderbuch im Sportheim in Sonderbuch wurden tiefgreifende Veränderungen im Führungsteam des Vereins festgesetzt. Der langjährige erste Vorsitzende Günter Söll stellte sich nach 18 Jahren in verantwortungsvoller Position – davon sechs Jahre als zweiter sowie zehn Jahre als erster Vorsitzender – nicht mehr zur Wahl. Unter seiner Regie habe sich der Verein stetig aufwärts entwickelt, teilt der Verein mit. Söll wird dem Verein im Sponsoring erhalten bleiben.

Nach zehn Jahren haben sich auch die Jugendleiter Bernd Schlumpberger und Thomas Kirsamer dazu entschieden, nicht mehr zu kandidieren. Auch unter dieser Führung habe sich die Jugend des FV AS mehr als positiv entwickelt, heißt es in der Mitteilung. Bernd Schlumpberger sei beispielsweise in den Club 100 des Deutschen Fußball-Bundes berufen worden. „Eine Leistung, die nur wenigen ausgewählten Ehrenamtlichen im gesamten Bundesgebiet gelingt“, heißt es weiter.

Kirsamer habe sich um den Mädchenfußball im Verein verdient gemacht. „Die sehr gute Jugendarbeit trägt nun die Früchte bei den Damen“, teilt der Verein mit.

Einen „soliden“ Kassenbericht gaben die beiden Kassiererinnen Ronja Balzer und Leonie Roser ab. Trotz vieler Ausgaben stand aufgrund von Top-Events wie beispielsweise das Rockspitz eine schwarze Null.

Im Bericht der aktiven Herren ging Abteilungsleiter Philipp Kessler nochmals auf das Aufstiegsjahr 2017 ein. Nach einem packenden Relegationsspiel gegen den SV Göttingen gelang es in die Kreisliga A aufzusteigen. In der neuen Saison sei die Erwartungshaltung hoch gewesen. Verletzungen, Pech und Pannen verhinderten die erhoffte Platzierung. Die Reservemannschaft wurde im Spieljahr 16/17 Meister.

Bei den aktiven Frauen gehe der Trend wieder nach oben, berichtete Wolfgang Wörz in Abwesenheit von Abteilungsleiterin Steffi Geiser. Der Trainerwechsel von Thomas Hassler, der zwei Jahre hintereinander Rang fünf erreichte, zu dem Trainerduo Jochen Jakob/Thomas Kirsamer habe sich ausbezahlt, heißt es in der Mitteilung. Auch im Pokal steht der FV Asch-Sonderbuch im WFV-Viertelfinale unter den letzten acht Mannschaften. Am Ostermontag, 2. April, findet das Lokalderby gegen den SV Jungingen um den Einzug ins Halbfinale statt.

Die zweite Damenmannschaft belegte derzeit Rang sieben. In beiderseitigem Einvernehmen habe sich der Verein von Trainer Steve Felgenhauer getrennt. Mit Jan Schacher und Tilon Fahrner konnten zwei Nachfolger verpflichtet werden. Nach Ende der Vorrunde 17/18 belegte die Mannschaft Platz vier. Steffi Geiser hat ihr Abteilungsamt aus beruflichen und persönlichen Gründen abgegeben.

Alle aktiven Mannschaften sehnen sich nach einem weiteren Trainingsplatz. Auf den Hauptspielfeldern in Asch und Sonderbuch sei in den Wintermonaten ein Trainingsbetrieb kaum möglich, teilt der Verein mit: „Auch der einzige Trainingsplatz in Sonderbuch ist hoffnungslos überlastet.“ Unter der Leitung von Tilon Fahrner wurde ein Arbeitskreis gegründet, der in Verhandlungen mit Grundstückseigentümern, mit der Stadt Blaubeuren und dem Württembergischer Landesportbund eingestiegen ist. Ziel ist mittelfristig ein Kunstrasenplatz in Asch.

Bei den Anträgen stimmte die Versammlung einstimmig zu, den Mitgliedsbeitrag beim FV Asch-Sonderbuch von 30 auf 60 Euro zu erhöhen.