FV Asch/Sonderbuch mit Achtungserfolg gegen Langenau

In der Fußball-Bezirksliga werden einige der heiß gehandelten Titelanwärter den Ansprüchen (noch) nicht ganz gerecht. So kam der TSV Blaustein am Sonntag nur zu einem 2:2 bei Türkspor Neu-Ulm II. Auch der TSV Langenau musste beim 1:1 in Asch einen erneuten Rückschlag hinnehmen und liegt schon sechs Punkte hinter Primus Srbija Ulm zurück.

FC Burlafingen – TSV Obenhausen 4:1 (1:0). Burlafingen gewann völlig zurecht. Marcin Czerwinski (36., 54., 84.) und Niklas Barabas (81.) trafen für die Grün-Weißen. Thomas Deutschenbauer gelang in der 56. Minute der Treffer zum zwischenzeitlichen Anschluss.

Türkspor Neu-Ulm II – TSV Blaustein 2:2 (1:1). Türkspor hatte vor der Pause Vorteile, ging mit seinen Chancen aber zu leichtfertig um. Blaustein mit Marius Veith gab in der 24. Minute Anschauungsunterricht in Sachen Effizienz. Emir Özer gelang schnell der Ausgleich (29.). Nach der Pause gingen die Gäste zunächst durch Max Schmid erneut in Führung (75.). Türkspor wachte erst jetzt wieder auf und wurde mit dem Treffer von Nassifou Ouro Sama (90.) spät für die Schlussoffensive belohnt.

FC Neenstetten – SV Jungingen 6:1 (0:1). Der SV Jungingen bleibt die Wundertüte der Liga. Dem 2:1 gegen Bermaringen folgte eine Klatsche beim Aufsteiger. Alex Cvijanovic hatte die Gäste vor der Pause noch in Front gebracht (22.). Die schnellen Treffer von Jannik Leibing (48., 52.) und Louis Heinrich (51./FE.) versetzten den SVJ aber in Schockstarre. Heinrich (85.) und Florian Wachter (72., 90.) machten die Ohrfeige komplett.

TSV Bermaringen – Srbija Ulm 1:2 (0:0). Bermaringen traf trotz hochkarätiger Chancen nicht ins Tor. Dafür überwand TSVler Luca Weigand in der 57. Minute auf der Gegenseite seinen eigenen Keeper. Die Älbler kassierten durch Nikola Milicevic (70.) noch einen Kontertreffer, Paul Marchfelder gelang eine kosmetische Maßnahme (83.).

TSV Blaubeuren – TSV Neu-Ulm 1:1 (0:0). Neu-Ulm ging durch Salem Fazlji zwar in Front (49.), musste sich für den einen Punkt aber insgesamt mächtig strecken. Jan Gruhler gelang in der 89. Minute der verdiente Ausgleich.

SC Staig – Türkgücü Ulm 4:0 (2:0). Staig gelang es, mit zwei Blitzstarts den Gästen den Zahn zu ziehen. Lukas Mangold erzielte nach vier Minuten die Führung. Nach dem Seitenwechsel brauchte Jens Geiselmann nur drei Minuten, um auf 3:0 zu stellen. Dazwischen hatte Julian Rauner (24.) ausgebaut. Lukas Mangold steuerte den Treffer zum Endstand bei (89.).

FV Asch/Sonderbuch – TSV Langenau 1:1 (1:1). Langenau hatte vor der Pause Vorteile, musste aber nach der Führung durch Tim Leibing (16.) postwendend den Ausgleich hinnehmen. Lars Folcz war verantwortlich (19.).