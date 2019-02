FV Asch-Sonderbuch erhält Finanzspritze

Die Mitglieder des FV Asch-Sonderbuch haben Grund zur Freude. Sie erhalten einen Zuschuss in Höhe von 40 000 Euro zur Reaktivierung des alten Sportplatzes auf der Röte und zum Bau eines Beachvolleyballfelds. Die Höhe der Förderung wurde in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates diskutiert. Das Gremium gab dann allerdings ein eindeutiges Signal.

Der Blaubeurer Hauptamtsleiter Reiner Striebel fasste die Situation zusammen. „Das Thema beschäftigt uns schon seit dem Jahr 2015 und zwar im Rahmen der Innenentwicklung“. Es gebe kurzfristige sowie langfristige Ziele. Kurzfristig soll der alte Sportplatz auf der Röte wieder in Betrieb genommen werden. Außerdem geht es um Flutlicht und den Bau eines Beachvolleyballfelds.

72 000 Euro sind insgesamt veranschlagt. Der Verein selbst kann 32 000 Euro stemmen, stoße damit dann aber auch an seine Grenzen. Deswegen sei der Antrag auf Zuschuss in Höhe von 40 000 Euro gestellt worden. Als langfristiges Ziel ist der Sportpark angedacht. Da gehe es momentan um Grundstücksverhandlungen.

Wir alle schätzen das Ehrenamt. Gleichwohl fällt der Zuschuss für den FV Asch-Sonderbuch prozentual aus dem Rahmen. Deswegen ist es wichtig, zu sehen, dass die Maßnahmen aus dem Themenbereich der Innenentwicklung kommen und sich von der klassischen Vereinsförderung unterscheiden. Bürgermeister Jörg Seibold

Die Höhe der Förderung entspreche nicht der Norm. Deswegen zeigte der Blaubeurer Bürgermeister Jörg Seibold (parteilos) dem Gremium noch einmal auf, warum die Verwaltung trotzdem die Möglichkeit sieht, den Verein zu unterstützen. „Es gibt da eben einen Knackpunkt“, so Seibold – nämlich jener, dass die Maßnahmen Teil der Innenentwicklung sind. Somit entspreche das nicht der „originären Vereinsförderung“. Seibold: „Wir alle schätzen das Ehrenamt. Gleichwohl fällt der Zuschuss für den FV Asch-Sonderbuch prozentual aus dem Rahmen. Deswegen ist es wichtig, zu sehen, dass die Maßnahmen aus dem Themenbereich der Innenentwicklung kommen und sich von der klassischen Vereinsförderung unterscheiden.“

Das sagt der Gemeinderat: „Der Verein hat eine gute Jugendarbeit und die Fußball-Damen sind sehr erfolgreich“, merkte der Ascher Ortsvorsteher Ernst Keßler an und sprach sich für die Förderung aus: „Es werden einfach Möglichkeiten für die Trainingseinheiten gebraucht.“ Dennoch gehe es auch darum, den Breitensport zu berücksichtigen. Der Sportplatz und das Beachvolleyballfeld könnten von den Kindergarten- sowie auch den Schulkindern mitgenutzt werden. „Deswegen hat der Ortschaftsrat auch klar zugestimmt“, zeigte Keßler als Vertreter auf.

Zustimmung gab es auch von der Sozialdemokratin Ursula Sigloch: „Beide Projekte sind aus dem Arbeitskreis für die Innenentwicklung hervorgegangen und stehen auch der Allgemeinheit zur Verfügung. Wir stimmen zu“. Lob gab es von Martin Vonier (CDU). „Der Verein leistet einen großen Beitrag und setzt sich mit viel Herzblut ein. So, wie es ist, ist der Zuschuss in Ordnung“, ist er der Meinung. Gemeinsam ist man auf einem guten Weg, zeigte Friedrich Bohnacker (Bündnis 90/Die Grünen) auf. Er stimmte Jörg Seibold in seinen Ausführungen zu und sah als Vertreter der Fraktion die Unterstützung des FV Asch-Sonderbuch als gerechtfertigt an. So auch die Freien Wähler. Markus Gebhardt dazu: „Das ist auch ein Erfolg für den Arbeitskreis, der diese Maßnahmen mit ausgearbeitet hat“. Erfolge müssten her, um die Motivation auch weiter aufrecht erhalten zu können und Bürger zu bestärken, sich für ihren Ort einzusetzen.

Einstimmiges Votum

Einstimmig sprachen sich die Mitglieder des Blaubeurer politischen Gremiums dafür aus, dass der FV Asch-Sonderbuch aus Mitteln der Dorfinnenentwicklung einen einmaligen Zuschuss in Höhe von 40 000 Euro für die Reaktivierung des alten Sportplatzes auf der Röte sowie zum Bau des Beachvolleyballfelds erhält. Die Finanzierung erfolge aus bisher nicht beanspruchten Mitteln der Innenentwicklung aus dem vergangenen Jahr.