Führung im Klostergarten und in der Klosterkirche

Unter dem Motto „Die Marienpflanzen im Paradiesgarten“ gibt es am Sonntag, 12. Juni, eine Sonderführung im Kloster. Dies teilt die Tourist Information Blaubeuren mit. Der blühende Garten mit Bäumen und Nutzpflanzen sei verbunden mit der Paradiesvorstellung und seit jeher Sehnsuchtsort des Menschen. Es ist ein Ort der Einkehr, der Suche nach Gott oder der eigenen inneren Ordnung. Dieses menschliche Grundbedürfnis findet sich auch in der Blaubeurer Klosteranlage wieder. Maria werden acht Pflanzen zugesprochen: Das Gänseblümchen, das Veilchen, die Rose, die Pfingstrose, die Lilie, die Walderdbeere, die Schwertlilie, die Akelei. Wie und warum sich diese Marienpflanzen im Irdischen Paradies von Klostergarten und Klosterdecke finden, erfahren die Teilnehmenden in dieser Führung mit Schwester Fides, der Klostergartenführerin Monika Ungers. Beginn der Führung ist um 15 Uhr, Treffpunkt ist an der Klosterkasse.