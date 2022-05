Folkmusik, Liedermacher und die „Feschtagsmusik“

Vier echte Highlights locken die Gäste in diesem Monat in den „fröhlichen Nix“. Wie die Macher der Kleinkunst-Kneipe ankündigen, erstreckt sich das Programm vom Mitsingabend über irische Folkmusik bis zu akustischen Liedermachersongs. Die Programmpunkte im Einzelnen:

Am Samstag, 7. Mai, ist das Duo Signori um 20 Uhr zu Gast. Die Musiker sind alte Bekannte im Nix: Multiinstrumentalist und Sänger Otto Menner sowie Kontrabassist Johannes Hettrich hatten hier schon einige Auftritte. Unter dem Motto „Kobold, Könige und kunstvoller Akustik-Folk“ versprechen sie einen abwechslungsreichen Abend mit jeder Menge akustischer Musik. Neben eigenen Instrumentals kommen Arrangements und Interpretationen bekannter und unbekannter Songwriter zum Vortrag. Ihren Stil bezeichnen sie als Mix aus New Acoustic Folk, Bluegrass, Oldtime und Americana. Der Eintritt beträgt zehn Euro.

Einen Tag später, am Sonntag, 8. Mai, steht um 19.30 Uhr der Mitsing-Liederabend mit der „Feschtagsmusik“ auf dem Programm. Das ist er erste Mitsing-Liederabend seit vielen Monaten. Ab sofort darf nun wieder immer an jedem zweiten Sonntag des Monats mit der „Feschtagsmusik“ gesungen werden. Dabei soll die Lüftungsanlage voll aufgedreht werden und maximal 40 Gäste dürfen dabei sein. Das Nix-Liederbuch umfasst über 300 Songs quer durch alle Stile, und das ist sehr gesund. Denn wie sagt die AOK? „Singen ist in jedem Alter ein Plus für Gesundheit und Wohlbefinden. Es mobilisiert den Körper, wirkt gleichermaßen aktivierend und beruhigend und verbindet Menschen jenseits von Worten und Verpflichtungen“. Der Eintritt ist frei, der Hut geht rum.

Irischer Celtic Folk ist dann am Samstag, 14. Mai, angesagt: Ab 20 Uhr tritt die Band Colludie Stone auf. Seit über zehn Jahren ist die Gruppe im gesamten süddeutschen Raum und darüber hinaus unterwegs. Ihre musikalische Handschrift ist stilechter Irish-Celtic Folk mit traditioneller Instrumentierung. Zum Einsatz kommen viele irische Folkinstrumente. Damit interpretieren die Musiker traditionelle Stücke oftmals neu und sorgen mit einer Mischung aus traditionellem Liedgut und modernen Songs für ein abwechslungsreiches Programm. Der Eintritt beträgt 14 Euro.

Schließlich gibt es am Samstag, 21. Mai, den „Fred Ape Abend“. Der Dortmunder Liedermacher war musikalischer Dauergast im Nix und ein Urgestein der deutschen Protest-Liedermacher-Szene. Er engagierte sich in über 40 Jahren mit der Formation „Ape Beck & Brinkmann“, im Duo mit Guntmar Feuerstein oder auch als Solist intensiv für Umweltschutz, Anti-AKW- und die Friedensbewegung. Im November 2020 ist er im Alter von 67 Jahren völlig überraschend gestorben. Um die Erinnerung an ihn und seine Songs aufrecht zu halten, haben sich einige Liedermacher aus der Region für diesen Abend zusammengerauft und sich intensiv mit dem musikalischen Vermächtnis von Fred Ape auseinander gesetzt. Es spielen: Hermann Schleicher-Rövenstrunk, Walter Spira, Yvonne Faber, Bernd Stegmaier, Rainer Wetzler und Hans Wild. Eintritt: zehn Euro.