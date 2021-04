Flüwo veranstaltet Wettbewerb zum Tag der Nachbarn

Ende vergangenen Jahres haben die Flüwo Bauen-Wohnen und die Heimstättengenossenschaft Blaubeuren beschlossen zu fusionieren. Die Flüwo-Stiftung veranstaltet nun einen Wettbewerb zum Internationalen Tag der Nachbarn zu dem auch die Blaubeurer aufgerufen sind sich zu beteiligen.

Anlässlich des Internationalen Tag der Nachbarn am 28. Mai 2021 ruft die Flüwo-Stiftung zu nachbarschaftlichen Aktionen in allen Beständen auf. Über einen Wettbewerb wird die beste Idee prämiert. Zu gewinnen gibt es ein Nachbarschaftsfest für das ganze Quartier.

Der Tag der Nachbarn wird seit über 20 Jahren gefeiert. 1999 in Paris ins Leben gerufen, hatte er zum Ziel, der zunehmenden Anonymität und Vereinsamung in den Städten entgegenzuwirken. Nach fünf Jahren wurde dieser Tag auf ganz Europa ausgeweitet. 2018 wurde er auch nach Deutschland geholt, fortan gab es deutschlandweit zahlreiche Aktionen und Events.

Ein Tag für mehr Gemeinschaft Flüwo-Vorstandsmitglied Nina Weigl betont: „Als genossenschaftliches Unternehmen ist es uns wichtig, auch in Pandemiezeiten unserem sozialen Auftrag gerecht zu werden. Der Tag der Nachbarn ist dabei ein sehr gutes Beispiel für ein gelebtes Miteinander.“

Thema ist: „Feiern trotz Corona“

Dieses Jahr hat Judith Fischer, Mitarbeiterin der Flüwo, ihre Kreativität zum Thema „Tag der Nachbarn 2021“ unter Beweis gestellt. Gemeinsam mit einem Team der Flüwo- Stiftung überlegte sich die duale Studentin der Fachrichtung Sozialmanagement COVID-19-konforme Aktionen für dieses besondere Ereignis. Eine anspruchsvolle Aufgabe, wie Judith Fischer feststellen musste: „Die Planung einer Aktion, die in 16 verschiedenen Regionen an nur einem Tag umgesetzt werden kann, war herausfordernd. Hierfür waren viele Überlegungen notwendig, bis wir eine Idee hatten, wie alle Mieter und deren Nachbarschaften miteinbezogen werden können.“

Entstanden ist ein Wettbewerb, an dem Nachbarschaften aus allen Beständen, natürlich auch den Wohnhäusern der ehemaligen Heimstättengenossenschaft Blaubeuren teilnehmen können. Alle Mieter können gemeinsam mit ihren Nachbarn überlegen, wie sie diesen besonderen Tag am 28. Mai pandemiegerecht feiern können.

Stiftungsreferentin Magdalena Heinrichs erläutert den Wettbewerb so: „Melden Sie Ihr Projekt bei uns an und stellen Sie uns Ihre Idee vor: Wir unterstützen Sie gerne bei der Umsetzung. Die Vorbereitung Ihrer Aktion könne sogar mit einer finanziellen Unterstützung gefördert werden.

Vier tolle Ideen sind schon eingereicht

Wer Inspiration braucht, kann auf den Ideen-Pool der Stiftung zurückgreifen. Vier Aktionen wurden bereits vorbereitet: Balkon-Bingo: Hier können die Nachbarn von ihrem Balkon aus gemeinsam Bingo spielen. Kultur-Leine: Bei dieser Aktion wird eine Wäscheleine im Quartier gespannt, an der alle Bewohner Beiträge rund um ihr Quartier aufhängen, beispielsweise Bilder oder Geschichten aus dem Leben in der Nachbarschaft. Sommerwichteln: Jeder Teilnehmer füllt eine Tasche mit Kleinigkeiten, die Freude machen, und gibt sie an einen Nachbarn weiter. Topf-Konzert: Die gesamte Nachbarschaft verabredet sich zu einem Konzert. Gespielt wird auf Töpfen, Pfannen oder sonstigen Gegenständen, die einen Ton von sich geben.

Feier zu gewinnen

Alle Mieter, die teilnehmen, melden ihre Aktion bis zum 7. Mai bei der Stiftung an. Die Teilnehmer dokumentieren ihre Tag-der- Nachbarn-Aktion am 28. Mai mit Fotos sowie einer kleinen Beschreibung und schicken diese bis zum 15. Juni an die Stiftung. Die Stiftung wird eine Facebook-Seite für den Tag der Nachbarn einrichten. Dort werden alle Einreichungen eingestellt. Ab Anfang Juli kann dann per Like-Button abgestimmt werden. Die Nachbarschaft, deren Tag-der-Nachbarn-Aktion am meisten Likes erhält, gewinnt ein großes Nachbarschaftsfest, das die Stiftung organisieren wird, sobald es die COVID-19-Situation wieder zulässt.