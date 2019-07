Firma Rehm erweitert Standort in Blaubeuren

Die anhaltend gute Auftragslage sowie positive Zukunftsaussichten ermöglichen laut Mitteilung, dass sich Rehm Thermal Systems an seinem Firmensitz weiter vergrößert und in einen Neubau investiert: Dieser schaffe Platz für Mitarbeiter und Innovationen und biete so eine ideale Basis für die Weiterentwicklung des Herstellers thermischer Systemlösungen aus Blaubeuren-Seißen. Die Fertigstellung und Einweihung des Gebäudes ist für das Jahr 2020 geplant. Dann feiert Rehm Thermal Systems zudem sein 30-jähriges Bestehen.

An das bestehende Gebäude

Das neue Verwaltungs- und Entwicklungsgebäude von Rehm Thermal Systems wird sich – direkt an bereits bestehende Gebäude angegliedert – über vier Stockwerke erstrecken und dabei ungefähr die Höhe des bestehenden Firmengebäudes erreichen. Das neue Bauwerk bietet laut Mitteilung auf mehr als 1500 Quadratmetern Platz für Büroräume und ein Entwicklungszentrum. Dieser Platz werde gebraucht: Rehm Thermal Systems beschäftige am Firmensitz in Blaubeuren-Seißen derzeit mehr als 300 Mitarbeiter.

Arbeiten haben begonnen

Die Bauarbeiten für den Neubau haben in den vergangenen Wochen begonnen, das Fundament ist bereits gegossen. Geplant ist die Fertigstellung des Neubaus sowie dessen Einweihung für das kommende Jahr, das laut dem Unternehmen auch ein besonderes Jahr für die Firma Rehm sein wird: 1990 als Zwei-Mann-Betrieb von Johannes Rehm gegründet, feiert das Unternehmen im Jahr 2020 sein 30-jähriges Bestehen. In dieser Zeit habe sich Rehm Thermal Systems als Technologieführer im Bereich der innovativen Fertigung elektronischer Baugruppen etabliert und profitiere von der permanent steigenden Nachfrage aus den Branchen Consumer Electronics, Automotive, Medizintechnik oder Luft- und Raumfahrt.

