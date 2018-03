Feuerwehr-Großeinsatz wegen einer vergessenen Pizza

Zu einem Feuerwehrgroßeinsatz ist es am Freitagmittag in Blaubeuren gekommen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurde eine Pizza gegen 11.25 Uhr im Ofen vergessen, die eine Rauchentwicklung zur Folge hatte.

Da die Ursache beim Eintretten der ersten Rettungskräfte in der Mörikestraße noch nicht feststand, rückte ein Löschzug mit 21 Feuerwehrleuten an. Das Essen hatte noch kein Feuer gefangen, so dass glücklicherweise nur der Rauch entfernt werden musste. Es entstand kein Schaden.