Das Programm des Festival Vokal, das eigentlich von Freitag, 24., bis Sonntag, 26. Juni, in Blaubeuren stattfindet, muss geändert werden. Das teilen die Veranstalter in einem Schreiben mit.

Das Konzert „Junge Stimmen“ am 24. Juni in der Stadtkirche Blaubeuren muss wegen Corona-Fällen ersatzlos entfallen. Das Festival beginnt somit erst am Samstag mit dem „Offenen Singen“.