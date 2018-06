Festival der Hoffnung in Blaubeuren

Die Gemeinde von Christen in Blaubeuren veranstaltet am 23. und 24. Juli zum ersten Mal ein „Festival der Hoffnung“ und lädt „ganz herzlich“ dazu ein. Die verschiedenen Veranstaltungen finden im und ums Haus der Hoffnung statt.

Am Samstagabend 19.30 Uhr findet ein Konzert mit Johannes Falk aus Berlin statt. Zusammen mit seiner Band präsentiert er kraftvolle, aber vor allem durchweg lebensbejahende Songs, die berühren und gleichzeitig zum Nachsinnen anregen würden. Songs, die Mut machen und unter die Haut gehen. In seinen Konzerten bringt Johannes Falk „sehr stark die Leitbilder seines Lebens“ zum Ausdruck: Die Liebe, als dem Maß aller Dinge, Vertrauen und Mut. Der tiefe Respekt vor dem Leben. Und nicht zuletzt die Hoffnung, die die Menschen „wie ein heller Fixstern über den Strom unseres Lebens hinweg leitet und Halt gibt“.

Am Sonntag beginnt das Fest um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst, der anschließende Frühschoppen im Garten wird von Nic Diamond and the Mellow Tunes begleitet.

Die Gemeinde von Christen teilt mit: „Dies ist unser erstes Festival der Hoffnung, ein kleiner Anfang, dem in den nächsten Jahren noch viele folgen sollen. Zum einen wollen wir damit natürlich Menschen Hoffnung machen und Projekte der Hoffnung unterstützen, zum anderen soll es aber auch eine Plattform sein, um mit den Menschen in unserer Stadt und Umgebung näher in Kontakt zu kommen.“

Einnahmen für den guten Zweck

Die Erlöse des Festivals kommen zwei Kinderprojekten zugute. Einmal soll der Aufbau einer Grundschule in Ngundere-Bamyanga (Kamerun) unterstützt werden. Das Projekt wurde von der Missionsgesellschaft „Liebe in Aktion“ initiiert, deren Gründer, der in Blaubeuren geborene Missionar Peter Schneider ist. Zum anderen wird ein Kinderferienlager unterstützt, an dem auch Kinder aus minderbemittelten Familien teilnehmen können. Hier existiere eine Kooperation mit dem Jugendamt des Alb-Donau-Kreises zusammen.

Die Gemeinde von Christen Blaubeuren bestehe aus den unterschiedlichen Leuten: Schüler, Studenten, Menschen mit unterschiedlichen Berufen, aus unterschiedlichen sozialen Verhältnissen und unterschiedlichen Alters. Was sie verbindet sei ihr „gemeinsamer Glaube an Jesus Christus“. Die Gemeinde von Christen sei eine Gemeinde unter vielen. Jesus Christus und sein Erlösungswerk sei das Zentrum der Verkündigung. Die Gemeinde von Christen glaube nicht, die Wahrheit „gepachtet” zu haben, sondern sieht sich, zusammen mit vielen unterschiedlichen Kirchen und Gemeinden als kleiner Teil der weltweiten Kirche Jesu Christi. Es handelt sich um eine evangelische Freikirche.