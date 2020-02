FC Blaubeuren will es in der Rückrunde nochmal wissen

Mit großen Schritten schreitet der Fußball-Bezirksligist FC Blaubeuren auf die zweite Saisonhälfte zu und hat sich hier hohe Ziele gesteckt. Der derzeitige Relegationsplatz zur Landesliga gehalten werden. Mit einem vollgepackten Programm in der Wintervorbereitung und einem siebentägigen Trainingslager in der Türkei soll dieses Ziel realisiert werden.

Rang zwei, sechs Punkte Vorsprung auf Rang drei und fünf Zähler hinter dem Primus von der SSG Ulm. Dies ist die Ausgangslage des FC Blaubeuren, wenn er am 15. März beim Team von Sribja Ulm in die zweite Saisonhälfte der Bezirksliga startet. „Eins ist klar, wir schauen nicht nach oben“, sagt Abteilungsleiter Bülent Aksakal. „Wir haben derzeit sechs Punkte Vorsprung auf Rang drei. Die gilt es zu wahren oder vielleicht auszubauen. Was die SSG macht, interessiert uns erst einmal nicht“, sagt Aksakal nach rund vier Wochen Vorbereitungszeit. Mit einer hohen Trainingsbeteiligung in den ersten drei Wochen wurde gleich vier Testspiele gegen Scharenstetten, Türkgücü Ehingen, den TSV Neu-Ulm und gegen die TSG Ehingen absolviert. „Ansonsten stand bei den Wetterverhältnissen viel Kraft und Kondition auf dem Programm. Es war intensiv aber erfolgreich“, sagt Aksakal. Nun weilt der FCB in einem siebentägigen Trainingslager in Antalya in der Türkei, bei dem der FCB laut Aksakal auf „hervorragende Bedingungen trifft.“ Mit 23 Spielern und sieben Betreuern absolviert der FCB zwei bis drei Trainingseinheiten pro Tag. „Hier können wir unsere taktische Entwicklung noch intensiver gestalten. Diese Möglichkeiten haben wir in Deutschland nicht“, erfreut sich Aksakal über das schon lang geplante Trainingslager. „Das hatte nichts damit zu tun, dass wir jetzt auf Rang zwei stehen. Wir haben seit zehn Jahren kein großes Trainingslager mehr gehabt. Jetzt war es wieder an der Zeit.“

Personell hat sich beim FCB, bis auf einige Spieler aus der zweiten Mannschaft, nicht viel geändert. „Wir haben endlich eine Atmosphäre schaffen können, in der das Team länger zusammenbleibt. Das war ja die letzten Jahre nicht der Fall“, sagt Aksakal.

Und diesen Zusammenhalt braucht der FCB auch, um auf Rang zwei zu bleiben. „Wir schauen erst einmal von Spiel zu Spiel. Und erst wenn wir unsere eigenen Partien gewinnen können, kann man schauen, was sonst noch passiert.“