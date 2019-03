FC Blaubeuren mit Derby

In der Fußball-Bezirksliga konnte der FC Blaubeuren endlich seinen Start in ein Fußballjahr mit einem Sieg versüßen. Er will am Sonntag im Derby gegen das Team von Türkgücü Ulm nachlegen.

3:2 hieß am Ende für den FC Blaubeuren bei seinem Heimspiel gegen den TSV Erbach, der Abstand auf den Relegationsplatz zur Kreisliga A konnte auf sechs Punkte ausgebaut werden. Nicht nur um Punkte, sondern auch um Prestige geht es am Sonntag, wenn der FC zum Derby bei Türkgücü Ulm antritt.

Die Ulmer Fußballer konnten ebenfalls mit einem Sieg starten, der ihnen derzeit einen hervorragenden sechsten Tabellenrang beschert.

An der Tabellenspitze sieht es so aus, als würde Türkspor Neu-Ulm seinen Alleingang fortsetzen, da der Abstand auf den Tabellenzweiten weiterhin fünf Punkte beträgt. Am Sonntag können sich die Neu-Ulmer mit einem Sieg gegen Langenau weiter absetzen. Am Tabellenende bleibt der SV Beuren mit weiterhin vier Pünktchen hinter den Abstiegskandidaten zwei und drei aus Dornstadt und Erbach.