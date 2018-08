FC Blaubeuren kassiert gegen Langenau erste Saisonniederlage

In der Fußball-Bezirksliga muss der FC Blaubeuren weiter auf den ersten Sieg warten: Am Sonntag setzte es beim TSV Langenau eine knappe 2:3-Niederlage. Noch ohne Punktverlust nach zwei Spieltag sind die Teams vom SC Staig und von der SSG Ulm. Die SSG schoss den SV Beuren mit 6:0 ab. Mit dem FC Burlafingen und dem TSV Erbach haben gleich zwei Teams nach zwei Spielen noch keinen Punkt auf dem Konto.

FC Burlafingen - SV Tiefenbach 1:2 (1:0). Zweites Spiel, zweite Niederlage für den FC Burlafingen. Gegen den SV Tiefenbach hat das Team von Trainer Markus Schirmer am Sonntagnachmittag knapp, aber letztlich verdient mit 1:2 verloren. Dabei begann die erste Hälfte durchaus ausgeglichen und nach 30 Minuten ging der FC Burlafingen sogar in Führung. Markus Goldbach hatte seine Mannschaft in Front gebracht. Dabei sollte es aber nicht bleiben. Die zweite Halbzeit zeichnete nämlich ein ganz anderes Bild als der erste Durchgang. Tiefenbach war jetzt am Drücker und setzte die Gastgeber in deren Hälfte fest. Resultat war der 1:1-Ausgleich durch Tobias Hölzle und der Siegtreffer in der 78. Minute durch Elias Wekemann. In der vierten Minute der Nachspielzeit handelte sich Niklas Barabas dann noch die gelb-rote Karte ein. Nach einem früheren Foul hatte er schon Gelb gesehen, die zweite bekam er wegen Reklamierens.

SF Dornstadt – SV Jungingen 0:4 (0:3). Bereits am Freitag gab es eine klare Angelegenheit beim Duell zwischen dem Aufsteiger aus Dornstadt und dem SV Jungingen . Schon in der neunten Minute läutete Tim Bärtele den Torreigen für den Gast ein. Es folgten Tobias Widmer (16.) und abermals Tim Bärtele (42.) noch vor der Pause. In Durchgang zwei ließ es Jungingen dann etwas gemächlicher angehen, die Entscheidung war ja schon gefal len. Der letzte Treffer fiel in der 64. Minute: Torschütze war Florian Ufschlag.

TSV Obenhausen – Türkspor Neu-Ulm 1:1 (0:1). Gegen den Favoriten Türkspor Neu-Ulm ging es der Aufsteiger aus Obenhausen zunächst sehr defensiv an, die Gäste hatten deutlich mehr Spielanteile. Marc Hämmerle traf in der 45. Minute zum 1:0 aus Sicht der Neu-Ulmer Kicker. Doch Obenhausen gab nicht auf und glaubte an die letzte eine Chance: Diese gab es dann auch, wenn auch etwas Glück dabei war: Moritz Schröter erzielte in der 90. Minute den späten Ausgleich.

TSV Langenau – FC Blaubeuren 3:2 (1:1). Spannend ging es auch bei der Partie des FC Langenau gegen den FC Blaubeuren zu. Schon in der vierten Minute traf Neuzugang Erdem Aksoy für den Gast aus Blauberuen. Der Ausgleich ließ jedoch nicht lange auf sich warten: In der achten Minute fiel das 1:1 durch Langenaus Julian Schleich. Bis zur Pause passierte nichts mehr, größere Chancen waren nicht zu sehen. Dies änderte sich in der zweiten Halbzeit: Sauter traf zum 2:1 für Langenau(59.), Christian Boldea per Elfmeter zum 2:2 (65.). In der Schlussphase war Langenau präsenter: Neuzugang Louis Heinrich traf in der 83. Minute zum 3:2-Endstand.

SV Thalfingen – SV Asselfingen 3:1 (2:0). Der SV Thalfingen musste nie wirklich zittern. In der achten Minute traf Alexander Cvijanovic und in der 30. gleich noch mal. Erst in der 85. Minute fiel das 3:0 durch Julian Mayer. Asselfingens Ehrentreffer erzielte Spielertrainer Gabriel Friedrich in der 88. Minute.

TSV Erbach – SC Staig 0:2 (0:2). Die achte Minute scheint es den Torjägern des Bezirks angemacht zu haben. Jens Geiselmann brachte seinen SC Staig dann nämlich in Front und Onur Alkan sorgte schon in der 21. Minute für die vorläufige Entscheidung des Tages.

SSG Ulm 99 – SV Beuren 6:0 (3:0). Auch die Ulmer konnten sich beim Schützenfest gegen Beuren über die frühe Entscheidung freuen. Schon vor der Pause stand es 3:0. Getroffen hatten Björn Haußer per Elfmeter (13.), Tobias Häußler (40.) und Johannes Streiter (45.). Der legte dann gleich nach der Pause zum 4:0 nach (50.). Den Dreierpack machte schließlich Björn Haußer in der 59. und 82. Minute klar.

Türkgücü Ulm - SV Lonsee 1:1 (0:1). Für die Ulmer reichte es im ersten Saisonspiel nur zu einem Punktgewinn. Lonsee hingegen feierte nun mit vier Punkten aus den ersten beiden Spielen einen guten Start in die neue Saison.