Für diese Vorhaben gibt Blaubeuren sieben Millionen Euro aus

12 284 Einwohner zählt Blaubeuren bei der jüngsten statistischen Erhebung im Juni 2017. Diese möchte die Gemeinde stärken und das Umfeld weiter lebenswert machen. So stellte die Kommune jüngst ihren Haushalt für das Jahr 2019 auf. Das Zahlenwerk verdeutlicht, dass Blaubeuren in die Zukunft investieren möchte. „Der Stadthaushalt ist mit einem Gesamtvolumen von 50,9 Millionen Euro leistungsstark“, sagt der Blaubeurer Bürgermeister Jörg Seibold (parteilos). Personalkosten, Kinderbetreuung, Schulangebot oder auch Feuerwehr: Blaubeuren nehme sich einiges vor. „Mit rund sieben Millionen Euro planen wir die höchste Investitionssumme seit dem Jahr 2008“, verdeutlicht das Stadtoberhaupt. Grund dafür sei auch die gute Rücklage in Höhe von 9,2 Millionen Euro, die finanziellen Spielraum verschaffe.

Ein richtiger Weg?

„Den einen richtigen Weg gibt es nicht. Wir haben den Blaubeurer Weg bisher miteinander gut festlegen können und auch miteinander gehen können“, ist Seibold der Meinung. Trotzdem gehe es darum, den finanziellen Bogen nicht zu überspannen. Als sein Motto übernimmt er ein Zitat von Mahatma Gandhi: „Die Zukunft hängt davon ab, was wir heute tun.“

Familienfreundlichkeit ist Ziel

Feststehe, dass Blaubeuren eine familienfreundliche Stadt sein möchte. Alleine für das Thema der Kinderbetreuung werden 4,5 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. In der Kernstadt wird der städtische Kindergarten Pusteblume erweitert. Es entsteht in Kooperation mit dem Landkreis eine Inklusionsgruppe. Kosten: 1,5 Millionen Euro. In Seißen wird ein komplett neuer Kindergarten gebaut. Drei Millionen Euro sind vorgesehen. Ein weiterer Investitionsschwerpunkt liege bei der Freiwilligen Feuerwehr Blaubeuren. Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplans, bauliche Einrichtungen, Fahrzeugbeschaffung: 480 000 Euro sind in den Haushalt eingestellt.

Bei der Übergabe der E-Autos an einer Stromtanksäule. (Foto: Stadt)

Die Stadt Blaubeuren plant weitere Investitionen für die laut Seibold dringend erneuerungsbedürftige Obdachlosenunterkunft. 350 000 Euro sind veranschlagt. In Arbeit ist außerdem die Gestaltung der Hüle in Asch. Insgesamt werden 750 000 Euro für die Sanierung und Neugestaltung investiert. Entwicklung soll es auch beim Blautopf-Areal geben. Die Stadt arbeitet daran, ein entsprechendes Sanierungsgebiet auf den Weg zu bringen. „Auch der intensiv bearbeitete Ausbau des backbone-Netzes geht weiter“, zeigt Jörg Seibold auf. 200 000 Euro sind für das Haushaltsjahr 2019 eingeplant.

Blaubeuren solle eine Stadt zum Leben und Arbeiten sein. Die Personalkosten der Stadt Blaubeuren seien in den vergangenen Jahren gestiegen – auf nun 8,8 Millionen Euro. Dahinter stehen Angebote und Dienstleistungen für Bürger. Der Ausbau weiterer Wohnbaugebiete ist bis 2022 vorgesehen – unter anderem in Asch oder Weiler. Großes Thema sei zudem die Innen- und Stadtkernentwicklung. „Die Ernennung zum Weltkulturerbe bringt uns neue Möglichkeiten“, so Seibold.

Nicht aus dem Blickfeld

Der große Knackpunkt sei das liebe Geld. Es gebe noch viele Wünsche, Konzepte und Vorhaben, die nicht im Haushalt 2019 abgebildet seien. „Nur weil etwas nicht im Haushaltsplan steht, bedeutet das nicht, dass es aus dem Blickfeld verschwunden wäre. Es bedeutet, dass keine konkrete Finanzierungsaussage getroffen wurde“, macht der Bürgermeister klar. Die Stadt komme immer wieder an ihre Grenzen: „Wir müssen teilweise auf Sicht fahren. Da bleibt ein Nein zu Sinnvollem und Wünschenswertem manchmal auch nicht aus.“

Vor dem Rathaus mit neuem Fassadenanstrich (von links): Holger Siegel, Thomas Böttinger, Markus Gebhardt und Jörg Seibold. (Foto: Scholz)

Das sagen die Fraktionen: „Blaubeuren ist auf einem guten Weg“, so Rainer Federle (Freie Wähler) und fügt an: „Die beste Nachricht ist, dass wir keine Schulden machen müssen. Aber dazu müssen auch Rücklagen aufgebraucht werden.“ Von der guten gesamtwirtschaftlichen Entwicklung könne Blaubeuren momentan profitieren. Kita, Wohnbauflächen und Infrastruktur zeigen die hohe Lebensqualität. „Das Blautopf-Areal-Konzept liegt uns am Herzen. Ebenso die Innenstadtentwicklung. Sie wird auch in Zukunft ein Dauerthema bleiben“, ist sich Federle sich. Es sei gut, auf „Sicht zu fahren“, dadurch bleibe die Kommune handlungsfähig. Sein Fazit: „Blaubeuren hat einen Kompass und wir sind auf erfolgreichem Kurs.“

„Guter Dinge“ ist auch der Christdemokrat Reiner Baur: „Wieder einmal ist es gelungen, einen sehr soliden und rundum realitätsnahen Haushalt zu erarbeiten.“ Er bemängelt aber auch: „Leider ist es auch dieses Jahr nicht möglich, einen rechtskonformen Haushalt vorzulegen, da der Verwaltungshaushalt dem Vermögenshaushalt keine Zuführungen bringen kann.“ Der Fraktion sei die Entwicklung der Feuerwehr wichtig, ebenso ein ständig besetztes Polizeirevier. Mobilität und die Fußgängerzone würden weiterhin Themen.

Lob gibt es auch von den Sozialdemokraten. „Der Stadt Blaubeuren geht es gut“, sagt Hans Jörg Kuhn. Der Haushalt werde der letzte in dieser Form sein. Von der Kameralistik wird auf die Doppik gewechselt. Positiver Punkt für Kuhn: „Die Kameralistik zeigt nur Einnahmen und Ausgaben, aber nicht das Vermögen.“ Er freue sich auf die Doppik.

Die Natur als wichtigste Grundlage bringt Ratsherr Friedrich Bohnacker (Bündnis 90/Die Grünen) an. Innenentwicklung sei mehr als Tourismus. Es gehe darum, die Lebensbasis Natur nicht aus den Augen zu verlieren. Bohnacker verweist auf den Flächenverbrauch.

Alle Fraktionen stimmen dem Haushalt für das Jahr 2019 zu. Das Werk ist somit einstimmig beschlossen und verabschiedet.