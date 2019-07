Ex-VfB-Profi trainiert Damen aus Asch-Sonderbuch

Nach sechs Wochen Sommerpause hat nun für die Damen des FV Asch-Sonderbuch die Vorbereitung zur Spielzeit in der Verbandsliga und in der Bezirksliga begonnen.

Dabei gab es im Trainerteam einige gravierende Veränderungen. Für Jochen Jakob, der in der neuen Saison nicht mehr zur Verfügung stand, leitet jetzt Rolf Baumann die Trainingseinheiten der ersten Damenmannschaft. Baumann ist in der Region kein Unbekannter, spielte er doch jahrelang beim TSV Blaubeuren und war später Profi beim VfB Stuttgart und beim FC Basel. Sein Bruder ist Leichtathletiklegende Dieter Baumann. In seiner Trainerkarriere trainierte er schon die Verbandsliga-Mannschaften von Olympia Laupheim und dem VfL Kirchheim, aber auch die Suppinger Kicker. Grosse Erfahrung sammelte er als Co-Trainer von Ralf Rangnick beim damaligen Zweitligisten SSV Ulm 1846.

Auch die zweite Damenmannschaft vermeldet einen Trainerwechsel. Für den beruflich stark beanspruchten Jan Schacher, der auf eigenen Wunsch aufhörte, wurde als neuer Trainer Rainer Lamparter, der viele Jahre in Merklingen/Machtolsheim spielte, verpflichtet. Abgänge von Spielerinnen: Tyra Öztekin (SSV Ulm 1846 Fußball), Jenny Schempp (FC Blautal), Nina Marx (Laufbahn beendet). Zugänge von Spielerinnen: Kim Klapper (SV Jungingen), Alexia Rusch (FC Homburg/Saar) und Johanna Fülle (eigene Jugend).

Am kommenden Wochenende steigt bereits das Trainingslager in Asch, an dessen Ende ein Testspiel gegen den SV Sondelfingen (LL) anläßlich des Waldfestes in Sonderbuch stattfindet. Anspiel um 16.30 Uhr.