Evangelischen Seminar saniert: Freude über „schönste Schule des Landes“

Mit großer Freude und vor allem Dankbarkeit haben alle Beteiligten am Freitag das offizielle Ende der langjährigen Baumaßnahmen am Evangelischen Seminar in Blaubeuren gefeiert. Die Predigt bei einem Festgottesdienst dazu hielt der evangelische Landesbischof Frank Otfried July.

Im Anschluss standen eine ganze Reihe an Grußworten auf dem Programm. Diese gab es jedoch nicht in der kalten Klosterkirche zu hören, sondern im neu hergerichteten und frisch gedämmten Dorment, dem ehemaligen Schlafsaal der Mönche.

Fortbestand war nicht sicher

Die große Dankbarkeit war in allen Reden zu spüren. Ephorus Henning Pleitner berichtete, dass zu Beginn seiner Amtszeit als Ephorus 2003 der Fortbestand des Seminars gar nicht klar gewesen sei. Prälat i.R. Martin Klumpp, der den Bauausschuss leitete, war dankbar, dass das Evangelische Seminar durch die erfolgreiche Sanierung vorangebracht werden kann und war begeistert von der sehr guten Zusammenarbeit aller Beteiligten. Zudem konnte der Kostenrahmen eingehalten werden, wie Klumpp darlegte.

Ministerialdirektor Jörg Krauss freute sich, in der „schönsten Schule von Baden-Württemberg“ zu Gast zu sein. Wilmut Lindenthal Projektleiter bei Vermögen und Bau Baden-Württemberg in Ulm, wiederum war dankbar, dass die riesige Baustelle ohne Unfälle bewältigt wurde. Er betonte ebenfalls die ausgezeichnete Zusammenarbeit aller Stellen.

Sanierte Studierzimmer

Spontan ins Programm aufgenommen wurde der Dank der Schüler des Seminars, die gemeinsam mit ihren Lehrern zwölf Jahre lang in einer Baustelle leben und lernen mussten. Doch nun sind sie dankbar für neue Bäder, die topmodern eingerichtete Küche, die sanierten Studierzimmer und für die praktischen Möbel in den Zimmern.

„Die Freunde der Gäste ist unser größter Dank“ wiederum sagte Prälatin Gabriele Wulz von der Evangelischen Seminarstiftung, als sie in zufriedene Gesichter blickte. Im Anschluss an einen Stehempfang mit Köstlichkeiten aus der modernen Seminarküche starteten kleine Grüppchen, um sich die Sanierungsarbeiten auf den Dachböden näher erklären zu lassen.