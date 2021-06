Evangelische Heimstiftung übt harsche Kritik an Pflegereform

Das Bundeskabinett hat sich am vergangenen Mittwoch auf eine Reform der Pflegeversicherung geeinigt. Im Mittelpunkt stehen der Tariftreuegrundsatz und ein Steuerzuschuss. Der Geschäftsführer der Evangelischen Heimstiftung (EHS), die das Karl-Christian-Planck-Spital in Blaubeuren unterhält und einer der größten Pflegebetreiber Baden-Württembergs ist, Bernhard Schneider kritisiert die Änderungen scharf. Er bemängelt in der Änderung zu viel Bürokratie und eine unsoziale Kostenstruktur.

„Eine unheilvolle Allianz, die zu einem scheinheiligen Pflegekompromiss geführt hat und der in jeder Hinsicht bürokratisch und im besten Fall wirkungslos ist. Besonders bitter: Er ist auch unsozial, weil die Zeche die alten, pflegebedürftigen Menschen und ihre Angehörigen zahlen müssen“, so Schneider wörtlich. Eine echte Reform der Pflegeversicherung sei damit wohl erst einmal vom Tisch. Denn das, was politisch durchgesetzt wurde, sei eine weitere „Pflegebaustelle“, die sich nahtlos in die Reihe halbherziger Pflegestärkungs- und -verbesserungsgesetze einreihe. Von einer echten Pflegereform, die sowohl strukturell als auch finanziell die Pflege zukunftsfähig mache, sei nicht viel übriggeblieben, so der EHS-Chef. „Die Koalition und vor allem der CDU-Gesundheitsminister haben viel versprochen und wenig geliefert.“

Schlechte Noten für CDU und SPD

Auch mit dem Koalitionspartner geht Schneider hart ins Gericht. Der SPD seien gewerkschaftsnahen Mitglieder wichtiger als Heimbewohner. „Der nun vereinbarte Steuerzuschuss und die relative Deckelung der Eigenanteile sind ein Armutszeugnis“, sagt Schneider, denn Pflegebedürftige würden relativ wenig entlastet. Laut den Plänen der Bundesregierung sollen Heimbewohner erst nach zwölf Monaten mit einem 25-prozentigen Leistungszuschlag entlastet werden; im dritten Jahr 50 Prozent und im vierten Jahr 75 Prozent. Dieser Entwurf sei nicht nur hoch bürokratisch, sondern auch ungerecht und weitgehend wirkungslos.

Fast die Hälfte profitiert gar nicht

In Einrichtungen der EHS seien durchschnittlich etwa 40 Prozent aller Bewohnerinnen und Bewohner nicht länger als zwölf Monate im Pflegeheim. Knapp die Hälfte aller Pflegebedürftigen würden somit aus der Reform gar keinen Nutzen ziehen und bezahlen weiterhin Eigenanteile von teilweise über 1500 Euro monatlich, allein für die Pflege, mit stark steigender Tendenz. Bernhard Schneider erklärt dies so: „Die Eigenanteile galoppieren relativ schnell wieder davon. Denn der relative Deckel ist kurzsichtig. Mit den geplanten besseren Personalschlüsseln und der besseren Bezahlung der Pflegekräfte werden die Eigenanteile in absehbarer Zeit soweit ansteigen, dass sie trotz der relativen Leistungszuschläge bald wieder so hoch sind wie jetzt.“ Das Problem werde also nicht gelöst, sondern nur verschoben.

Fester Eigenanteil wäre echte Besserung gewesen

Der fixe Eigenanteil, welcher die eindeutig bessere Variante gewesen wäre und der von der Initiative Pro-Pflegereform eingebracht worden sei, sei wohl in den „koalitionären Schubladen“ verschwunden. Mit diesem Vorschlag, der de facto 700 Euro Eigenanteil an den Pflegekosten für längstens 36 Monate bedeutet hätte, wäre allen Pflegebedürftigen geholfen gewesen und er hätte, im Gegensatz zu den aktuellen Änderungen sofort gegriffen.

Einziges Plus ist die Tarifbindung

Der EHS-Chef sieht aber auch positive Punkte: „Dass der Tariftreuegrundsatz aufgenommen wurde, ist eine gute Sache. Denn noch immer wird jede zweite Pflegekraft in Deutschland nicht nach Tarif bezahlt. Deshalb macht es Sinn, dass nur solche Pflegeanbieter mit der Pflegekasse abrechnen dürfen, die ihre Mitarbeitenden anständig nach Tarif bezahlen.“

Unterm Strich bleibe der aktuelle Entwurf hinter den Erwartungen der Branche und, noch schlimmer, hinter seinen eigenen Möglichkeiten zurück.