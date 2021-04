Evangelische Heimstiftung fordert spürbare Lockerungen

Die neueste Coronaverordnung sieht erste Lockerungen für Pflegeheime vor. Das begrüßt die Evangelische Heimstiftung (EHS), allerdings beziehen sich die Lockerungen fast nur auf die Bewohner. „Mitarbeitende wurden diesmal vergessen, dabei leisten sie seit über einem Jahr Unglaubliches und tragen jede Einschränkung loyal mit“heißt es von Seiten der EHS. Das sei nicht tragbar, deshalb fordert die EHS rasche und spürbare Lockerungen für geimpfte Pflegende.

Nach wie vor seien viele Bereiche des öffentlichen Lebens durch die Coronapandemie eingeschränkt. Das sei durchaus nachvollziehbar, denn die Inzidenz steige und gleichzeitig sei die Impfquote in der Gesamtbevölkerung noch niedrig. „Doch in Pflegeheimen sieht die Welt diesmal ganz anders aus: hohe Impfquoten, eingeübte und funktionierende Schutz- und Testkonzepte und so gut wie keine Inzidenzen. Bei der Evangelischen Heimstiftung etwa liegt die Zweitimpfquote unter allen Bewohnerinnen und Bewohnern bei über 80 Prozent“, berichten die Verantwortlichen der Stiftung in einer Pressemitteilung. Rechne man wie in der Coronaverordnung vorgeschrieben auch die Genesenen dazu, hätten die allermeisten Pflegeheime sogar eine Impfquote von über 90 Prozent.

Dass in diese Situation Lockerungen für Pflegebedürftige in Heimen beschlossen wurden, ist auf jeden Fall nachvollziehbar. Es seien mehr Besuche von mehreren Personen möglich und bei geimpften Personen könne im Einzelzimmer sogar auf Maske und Abstand verzichtet werden. „Das ist richtig gut, so sind wieder Nähe und Gemeinschaft möglich“, erklärt Hauptgeschäftsführer Bernhard Schneider, „und unsere Mitarbeitenden freuen sich sehr für die Pflegebedürftigen“.

„Maskenzwang“ sei größte Belastung für Pflegekräfte

Gleichzeitig fühlen sich die Pflegekräfte aber von der Politik vergessen. Immer häufiger bekommen Hausdirektionen in der Evangelischen Heimstiftung den Ärger und den Frust ihrer Mitarbeitenden mit – zurecht, denn es ist nicht nachvollziehbar, warum die einzige Erleichterung für geimpfte Mitarbeitende darin besteht, sich nur noch einmal statt bisher dreimal wöchentlich testen zu lassen, heißt es von Seiten der Stiftung. Die größte Belastung für Pflege- und Betreuungskräfte sei nach wie vor der Zwang zum Tragen einer FFP2-Maske. Es sei nicht mehr vermittelbar, dass geimpfte Mitarbeitende fast den ganzen Tag weiterhin mit den Masken arbeiten müssen, obwohl 90 Prozent der Bewohner und über 50 Prozent der Mitarbeitenden geimpft sind.

„In letzter Zeit kommen Überlastungsanzeigen bei uns an“, berichtet Schneider, „mit sehr kritischen, aber durchaus berechtigten Fragen“. So treffen die bestehenden Anordnungen auf Unverständnis, wenn gleichzeitig Angehörige ohne Masken Besuche machen können oder warum eine weitergehende Entlastung trotz Impfschutz für die Mitarbeitenden nicht möglich sei. Vor allem sorgen viele die Unabsehbarkeit, wie lange die Maskenpflicht andauern könne, da das Virus nach neuesten Erkenntnissen noch Jahre in der Gesellschaft präsent sein werde.

Heimstiftung fordert Lockerung für Geimpfte

Es sei überall spürbar: Frust und Unverständnis nehmen zu, die Stimmung ist am Kippen. Deshalb fordert die Evangelische Heimstiftung baldige, spürbare Lockerungen für geimpfte Mitarbeitende in Pflegeeinrichtungen. „Sozialminister Lucha muss nachbessern und sofort die FFP2-Maskenpflicht aufheben“ fordert Schneider.

Lockerungen für Geimpfte würden nicht nur eine Erleichterung der belastenden Arbeit von Pflegekräften bedeuten, sondern womöglich auch Unentschlossene motivieren, sich doch noch impfen zu lassen. „Unsere Mitarbeitenden haben seit über einem Jahr jede politische Entscheidung tapfer und loyal mitgetragen. Sie leisten in der Coronapandemie jeden Tag rund um die Uhr Unglaubliches – jetzt müssen endlich Lockerungen her, die an der Basis auch ankommen“, fordert Schneider