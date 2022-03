„Es gibt im Internet kein Recht auf Vergessen“

„Ein kultureller Wandel hat sich vollzogen: Wir leben im Land des Kampfs gegen die Volkszählung vor nahezu 40 Jahren – und heute geben wir freiwillig jede Menge von Daten preis. Deutsche werden in China als naiv betrachtet, denn die Chinesen wissen wenigstens, dass und wozu Unternehmen und der Staat ihre Daten benutzen“, das sagt Katika Kühnreich, Politikwissenschaftlerin, Sinologin und Digitalexpertin im VHS-Vortrag am Montag im Alten Postamt Blaubeuren. Ihre ersten Erkenntnisse trug sie auf dem Jahreskongress des Chaos Computer Club in Leipzig vor, dem europaweit größten Hackertreffen. Auffallend zunächst: Sie verwendet kein Smartphone, obwohl sie viel unterwegs ist.

Naiv seien die Deutschen, indem sie glaubten, eine Datenkontrolle wie in China oder in den USA könne in Deutschland niemals passieren. Die Vorzüge unserer Smartphones erkennen wir täglich: Wir können jederzeit theoretisch mit allen Menschen in der Welt kommunizieren und weltweite Informationen abrufen. Doch welchen Preis zahlen wir dafür?

„Social media“ – das höre sich nur sozial an, sei es aber nicht. Alle „Umsonst“-Dienste“ seien verdächtig, da im Kapitalismus „nichts umsonst“ sei. Wir hinterlassen alle eine Datenspur, die nur mit viel Aufwand kontrolliert und gelöscht werden kann: „Es gibt im Internet kein Recht des Vergessens“.

Kein Zwang, sondern Anreize verlocken zur Datenabgabe

Kühnreich lebte einige Jahre in China und schrieb ihre Doktorarbeit über „Social Credit Systems“, wie das „soziale Kredit-System“, das chinesischen Bürgern einen Punktestand zuweist, der sich aus Daten über sie zusammensetzt. Je nachdem, wie sie sich verhalten, steigt oder sinkt er: Bürger, die Unterhaltszahlungen für ihre Kinder schuldig blieben, können zum Beispiel keine Tickets für Hochgeschwindigkeitszüge buchen.

Während in China die Angst der Bürger ausgenutzt wird, geben europäische Bürger ihre Daten freiwillig her. Motive sind zum einen die Angst vor Isolierung, wenn wir nicht per Smartphone erreichbar sind. Noch wichtiger ist jedoch der Anreiz durch „kleine Auszeichnungen, Geschenke, kleine Zuckerl“ – in Facebook suchen wir die Bestätigung durch andere („Daumen hoch“, „clicks und likes“). Kühnreich beschreibt dieses Phänomen als „Gamification“: Menschen werden durch Lust, Verlockung gedrängt, sie sollen Spaß haben, durch kleine Belohnungen am Smartphone festgehalten werden. Für die Bürger soll es wie ein Spiel sein, die Macher orientierten sich an den Anreizsystemen in Computerspielen. In George Orwells Dystopie „1984“ sei es noch um Zwang gegangen, heute gehe es darum, „sich kuschelig zu fühlen“. Das dahinter stehende Menschenbild entstamme der Kybernetik, nach der sich Menschen steuern lassen wie eine Maschine.

„Es geht um Geld, um Daten, um Macht“

Besonders bedenklich seien die gesteuerten „kleinen Dopaminschübe“, die Kinder durch Spiele im Internet vermittelt bekommen: „Wir kreieren eine Gesellschaft von Süchtigen.“ Kühnreich warnt auch davor, Kindern ein Gefühl der „Dauerüberwachung durch die Eltern“ zu geben – Eltern seien keine „digitalen Götter“, die Spionagesoftware auf die Handys ihrer Kinder laden dürften.

Kühnreich warnt: „Die AGBs von Facebook beinhalten, dass Facebook psychische Experimente mit den Nutzern machen darf. Gesammelt und gespeichert wird alles, was Sie ungeschützt im Internet veröffentlichen und auch, was andere über Sie veröffentlichen.“

Gespeichert wird in Kategorien: Religionszugehörigkeit, Interesse an Diäten, politische Ansichten, sexuelle Orientierung, Anzahl der Online-Freunde, Standorte… . „Es geht um Geld, um Daten, um Macht – nicht darum, dass wir uns sozial verständigen“, sagt die Referentin.

Smartphones sind für Kühnreich nichts anders als „tragbare Wanzen“: In Supermärkten wird beispielsweise bereits Bluetooth eingesetzt zur Analyse des Kundenverhaltens.

Wir sollten uns bewusstmachen, dass wir nicht wissen, wer wann und wo Daten über uns speichert und wofür sie benutzt werden. Am Beispiel „Joggen“ erläuterte sie, wie die Bewertung von Gesundheitsdaten sich ändern könne: Würden diese zunächst in ein Belohnungssystem münden, könnten sie Jahre später jedoch gegenteilig ausgelegt werden, wenn etwa eine Knie-OP ansteht.

„Fragen Sie statt Google doch lieber Ihre Nachbarin“

Auch politische Machthaber können sich ändern – und damit die Nutzung von gesammelten Daten, warnt Kühnreich: „Auch die NS-Diktatur nutzte gesammelte Listen, die herausgegeben wurden.“

„Social media bringt uns nicht zusammen, sondern vereinzelt uns“: Wir entfernen uns von der Realität und voneinander. Wir bezahlen mit der Auflösung unserer Privatsphäre. „Fragen Sie statt Google doch lieber Ihre Nachbarin“, fordert Kühnreich auf. „Wir sind unterschiedlich und können uns gegenseitig helfen und austarieren.“ Wir müssen uns unsere analogen Freiräume erhalten, fordert sie. Man solle sich bewusst machen, dass die Zunahme der Digitalisierung gesellschaftlich in krassem Gegensatz steht zu Zielen wie Energieeinsparung und Klimaschutz: Das Internet und die damit verbundenen Server verbrauchten Unmengen von Energie, so Kühnreich: „Eine gedruckte Zeitung verbraucht nicht mehr Energie als eine digitale.“

Eine rege Diskussion mit den Zuhörern schloss sich an, manch einer veränderte zumindest die Einstellungen des Smartphones. Kühnreich gibt an Schulen Kurse zur „Digitalen Selbstverteidigung“, VHS-Leiterin Ilse Fischer-Giovante möchte diese Idee auch für die VHS aufgreifen.