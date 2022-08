Erstklassiker Gypsy Jazz am Blautopf

Gypsy Jazz auf hohem internationalem Niveau lockt die Jazzliebhaber am Freitag, 12. August zur Sommerbühne am Blautopf. Um 20 Uhr spielt das Gismo Graf Trio zusammen mit Stocholo Rosenberg und Tim Kliphuis auf. Stocholo Rosenberg zählt zu den besten Gitarristen weltweit und ist der wohl größte Vertreter des Gypsy Jazz seit Django Reinhardt. Tim Kliphuis gilt als legitimer Nachfolger von Stephane Grappelli. Mit seinem Mix aus Gypsy Jazz, Folk und Klassikelementen begeistert er Zuschauer auf der ganzen Welt. Das Gismo Graf Trio mit Gismo Graf (Sologitarre), Joschi Graf (Rhythmusgitarre) und Joel Locher (Bass) ist mit der aktuellen CD „Moments with the mouse“ neben Musik von Harold Faltermeyer, Lady Gaga, Hans Zimmer und anderen für den deutschen Schallplattenpreis im 3. Quartal nominiert. Zehn Jahre ist es her, seit Joschi Graf zusammen mit seinem Sohn Gismo Graf und dem Kontrabassisten Joel Locher auf die Idee kam ein neues Trio zu gründen. Die Idee dahinter war und ist, die Musik des legendären Jazz Gitarristen Django Reinhardt, nämlich den Swing und Jazz der 1930er und 1940er Jahren in ein zeitgenössisches Gewand zu hüllen und frisch verpackt mit einigen modernen Einflüssen in das 21. Jahrhundert zu transportieren. Der erst 29-jährige Stuttgarter Gismo Graf hat sich längst vom klassischen Hot-Jazz-Kanon emanzipiert und geht seinen ganz eigenen zeitgemäßen Weg.