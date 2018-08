Erstes Bardentreffen in Blaubeuren ist voller Erfolg

Die „Blautöne“ wollen ihre Aktionen 2019 fortsetzen. Diesen Sommer haben die Blautöne bereits mehrere kulturelle Angebote auf die Beine gestellt, die sie gerne jährlich wiederholen würden, falls Künstler, Musiker und Publikum mitziehen. Der Maler-Treff „Urgewalt & Farbenpracht“ am 30. Juni war die erste Open-Air-Ausstellung in der Blaubeurer Innenstadt mit mehr als 50 Künstlern und hunderten von Bildern. Am Wochenende gibt es in der Fußgängerzone seit Ende Juni den ganzen Sommer über Straßenmusik mit mehr als 27 Einzelaktionen, und am Samstag, 1. September finden in vielen Läden, Geschäften und öffentlichen Einrichtungen unter dem Motto „Literatur im Vorübergehen“ zahlreiche Lesungen statt. Zum Abschluss der Saison gibt es am Sonntag, 2. September „Rock am Park“ mit zwei Bands im Stadtpark am Hallenbad.

