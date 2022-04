Erlebniswandertag zum Thema Wildtiere und Jagd

Der 39. Blaubeurer Erlebniswandertag am Sonntag, 1. Mai, widmet sich dem Motto „Wildtiere und Jagd“. Die rund neun Kilometer lange Rundwanderung führt vom Blautopf über Höfo-Haus zurück nach Blaubeuren. Ein Rahmenprogramm und Aktionen warten am Höfo-Haus und dem Bolegsches Haus auf die Wanderer.

Am Höfo-Haus (in der Nähe von Seißen) werden Aktionen mit dem Falkner Andreas Schmid sowie mit Speerschleudern und urgeschichtlichen Waffen gezeigt und durchgeführt. Im Bolgesches Haus sind Jäger mit vielen Informationen und einer kleinen Ausstellung am Start. Für Speisen und Getränke ist am Höfo-Haus und am Blautopf gesorgt.

Für Wanderbegeisterte ist der Blaubeurer Erlebniswandertag am 1. Mai seit langem ein fester Bestandteil im Terminkalender und kann nun wieder stattfinden.

Teilnehmer des Erlebniswandertags erwerben sich am Blautopf den Wanderpass und starten individuell zwischen 8 und 15 Uhr. Im Preis von sechs Euro (ermäßigt drei Euro) ist die Teilnahme an der Wanderung, den Aktionen, der Verlosung sowie eine Wanderurkunde enthalten. Neben dem Streckenverlauf sind im Wanderpass weitere Informationen zum Wandertagsthema und die Stempelstellen enthalten. Kinder bis zehn Jahre sind frei. Mit den Erlösen aus dem Wanderpass werden soziale Projekte in der Region und das Urgeschichtliche Museum in Blaubeuren unterstützt. Alle Helfer und Akteure des Wandertags arbeiten ehrenamtlich. Der Erlebniswandertag findet bei jedem Wetter statt. Wanderschuhe sind erforderlich, da teilweise Bergpfade begangen werden. Die beiden Veranstalter, der Lionsclub-Förderverein Blaubeuren-Laichingen und die Stadt Blaubeuren, setzen auf gutes und sonniges Wetter sowie auf viele Wanderer, die in und um Blaubeuren die herrliche Landschaft genießen sollen. Mit den diesjährigen Aktionen wird es wieder ein unvergesslicher Erlebniswandertag.

