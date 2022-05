Erinerung an den Liedermacher Fred Ape

Ein Freund, aber auf jeden Fall geschätzter Weggefährte, Mitstreiter für die gute Sache und musikalischer Dauergast im „Nix“ war der Dortmunder Liedermacher Fred Ape. Er engagierte sich in über 40 Jahren mit „Ape Beck & Brinkmann“ (dem „Flagschiff der Alternativ-Bewegung in den 80gern), im Duo mit Guntmar Feuerstein (Ape & Feuerstein) oder auch als Solist intensiv für Umweltschutz, Anti-AKW- und die Friedensbewegung. Am Samstag, 21. Mai, um 20 Uhr erinnert das „Nix“ mit einem Fred Ape Abend an den Msuiker, der im Nov 2020 im Alter von 67 Jahren völlig überraschend verstorben ist.

„Was bleibt ist die Erinnerung und seine zahlreichen Songs. Und die Neven Sobotic Stiftung“, heißt es in einer Medienmitteilung. Eine handvoll gestandener Liedermacher, die das Musikgeschehen in und um Ulm herum in den letzten Jahrzehnten nachhaltig mitgeprägt haben, haben sich für diesen Abend „zusammengerauft“ und sich intensiv mit dem musikalischen Vermächtnis von Fred Ape auseinander gesetzt, heißt es weiter.

Im Einzelnen sind das: Das „enfant terrible“ der Ulmer Folk- und Politszene Hermann Schleicher-Rövenstrunk (auch als „Hermanitou“ unterwegs), der bekannte Ulmer Entertainer und Liedermacher Walter Spira und weite Teile der legendären Folktruppe „Bäcker’s Debakel“, die seit 1983 mit Strassenmusik und Konzerten viele Jahre in und um Ulm ihr Unwesen getrieben haben: Multi-Instrumentalistin Yvonne Faber, Rainer Wetzler (inzwischen Direktor an der Urspringschule) und Kleinkunst-Kneipenwirt Hans Wild; verstärkt durch Bernd „Stax“ Stegmaier, Ulmer Naturfreund-Chef und „Hans Dampf in allen Gassen“.

Lieder wie „Rauchzeichen“, „Lauf“, „Eine Spur zuviel Salz“, „Tanz in den Müll“, „Die Träumer sind die Ersten“, „Du hast nur Glück gehabt“, „Endlich ein Liebeslied“, „Regenbogenland“, „Und trotzdem weiter“ haben sich in „unseren Köpfen und Herzen“ festgesetzt und sollen nicht nur an diesem Abend auch weiterhin gesungen werden, kündigen die Veranstalter an.

Der Eintritt in die Kleinkunst-Kneipe „Zum fröhlichen Nix“, Hirschgasse , kostet an dem Abend zehn Euro.