Einbrecher stehlen Lebensmittel und Kreditkarten

In der Nacht zum Donnerstag waren in Blaubeuren und dem Ulmer Stadtteil Jungingen Einbrecher unterwegs. In Blaubeuren hielt sich die Beute in Grenzen, in Jungingen wurden unter anderem Kreditkarten erbeutet.

Wie die Polizei berichtet, muss der oder die Unbekannte zwischen 19.30 und 21.30 Uhr eine gekippte Balkontür eines Hauses im Blaubeurer Mühlweg aufgebrochen haben und in eine Wohnung eingestiegen sein. Auf der Suche nach Wertsachen fanden die Einbrecher allerdings nur Lebensmittel vor.

Mehr Beute machten Einbrecher hingegen in Jungingen. Gegen Mitternacht sind sie durch eine offene Terrassentür in eine Wohnung in der Fröbelstraße eingestiegen. Neben Bargeld nahmen die Einbrecher auch Schlüssel und Kreditkarten mit. Ein Unbekannter nutzte eine Karte bereits zur Bezahlung in einem Ulmer Restaurant.

In beiden Fällen ermittelt jetzt die Polizei, die auch die Spuren sicherte.