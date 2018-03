Einbrecher scheitern gleich zweimal

In zwei Gebäude in Blaubeuren ist versucht worden, einzubrechen. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Demnach wurde der Versuch in ein Gebäude in der Daniel-Weil-Straße einzubrechen am Dienstag gegen 11.30 Uhr festgestellt. Ein Unbekannter hatte irgendwann in den vergangenen Tagen mit einem Werkzeug versucht die Türe zu dem Haus aufzuhebeln. Doch die massive Türe hielt stand.

Auch im benachbarten Gebäude entstand ein Schaden

Während der Spurensicherung stellten die Polizisten fest, dass auch an einem benachbarten Gebäude versucht worden war die Türe aufzuhebeln. Auch hier hatte die Türe den Versuchen stand gehalten. An den Türen entstand ein geringer Schaden in Höhe von etwa 400 Euro.

Wie diese so scheitert fast die Hälfte der Einbrüche, meldet die Polizei. Das zeige, dass es einen Schutz gegen Einbruch und Diebstahl geben kann. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen.

Polizei informiert

Für die Menschen in Blaubeuren und Umgebung ist diese unter der der Telefonnummer 0731/1881444 zu erreichen. Sie informiert nach Mitteilung der Polizei kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen im Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de