Ein Einbrecher hat am Dienstag Geld aus einer Gaststätte in der Ulmer Straße in Blaubeuren gestohlen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, brach der Unbekannte dort kurz nach 1 Uhr ein Fenster auf und gelang so ins Innere des Hauses.

Aussehen des Täters bekannt

Dort suchte der Dieb nach Wertvollem. In einem Geldbeutel wurde er fündig. Aus diesem entnahm er Geld und flüchtete. Die Polizei hat laut Mitteilung sofort die Ermittlungen aufgenommen. Deshalb sei den Beamten auch die Uhrzeit des Einbruchs bekannt – so auch das Aussehen des Täters: Der Mann trug eine Sturmhaube, war bekleidet mit einer Cargohose mit seitlichen Leuchtstreifen und einer Jacke mit Kapuze. Er trug Handschuhe und hatte einen Rucksack auf dem Rücken.

Die Polizei in Blaubeuren ermittelt und ist jetzt auf der Suche nach dem Tätern. Dazu sicherten die Beamten umfangreich Spuren und werten diese aus.

Polizei bittet um Hinweise

Falls jemand zu dieser Zeit in der Ulmer Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder sonst etwas beobachtet hat, wird er gebeten sich beim Polizeiposten Blaubeuren (Tel. 07344/96350 oder 0731/1880) zu melden.