Ein Konzert von und für Generationen

Einen musikalisch abwechslungsreichen Nachmittag hat der Musikverein Stadtkapelle Blaubeuren mit seinem „Konzert der Generationen“ am Sonntag vorherige Woche in der Blaubeurer Stadthalle präsentiert. Den Nachmittag eröffnete die Bläserklasse des Joachim-Hahn-Gymnasiums unter Leitung von Hans Mohr. Sie spielten unter anderem Walk the Moons Hit „Shut up & Dance“ aus dem Jahr 2015 in einem Arrangement des US-Amerikaners Matt Conaway. Nach der Bläserklasse betrat die Jugendkapelle des Vereins, die Blaumännle, mit ihrer Dirigentin Yvonne Stumpp die Bühne. Neben „Auf der Vogelwiese“ und „Eye of the tiger“ präsentierten sie das Stück „Indian Fire“ von Mario Bürki. Es beschreibt auf musikalische Art und Weise Momente aus dem Leben der Indianer im 19. Jahrhundert. Der Spielmannszug des Musikvereins unter Leitung von Georg Renz spielte die beiden bekannten Stücke „Hoch Heidecksburg“ und „Highland Cathedral“, ehe die Musiker der Stadtkapelle die Bühne betraten. Mit ihrer Stückauswahl – dem „Raiders March“, „Winnetou & Old Shatterhand“ und „Hey Jude“ – wollten sie das Publikum schon auf das Open Air auf der Sommerbühne am Blautopf am 22. Juli neugierig machen. Dieses steht unter dem Motto „Heroes“ – und natürlich dürfen bei diesem Motto Indiana Jones und Co. nicht fehlen. Nach der Stadtkapelle stand das große gemeinsame Finale an: Musiker der Bläserklasse, der Jugendkapelle und der Stadtkapelle spielten Deep Purples „Smoke on the water“ und Michael Jacksons „We are the world“ – ein emotionaler Abschluss, der vor allem bei den Eltern der Nachwuchsmusiker bleibende Eindrücke hinterlassen hat. Für die jugendlichen Musiker gab es zum Schluss noch ein kleines Geschenk: Eine Stofftasche mit dem Aufdruck „Aus Liebe zur Musik“. Foto: Kuhnle