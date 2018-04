Ein Ausraster, der fast tödlich endet

In Handschellen wird er in den Schwurgerichtssaal am Landgericht Ulm geführt. Er trägt einen dunklen Kapuzenpullover und hält sich eine Zeitung vor das Gesicht. Am Mittwoch hat die Staatsanwaltschaft Ulm Anklage gegen einen 24-Jährigen erhoben, der zuletzt in Blaubeuren gewohnt hat. Das Verfahren dreht sich um zwei Vorfälle. Dem Angeklagten wird im ersten Fall laut Staatsanwalt Oliver Chama versuchter Mord sowie gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Sein Verteidiger, Rechtsanwalt Detlef Kröger, sieht das anders. Es müsse versuchter Totschlag heißen. In einem weiteren Fall geht es um versuchte gefährliche Körperverletzung, sexuelle Belästigung, Nötigung, Beleidigung, Sachbeschädigung und Diebstahl.

Verteidiger: Nichtöffentlichkeit

Gleich zur Eröffnung des Verfahrens vor der zweiten Großen Strafkammer vermeldet Richter Gerd Gugenhan, der Vorsitzender der Kammer, dass die Verteidigung beantragt, das Verfahren nicht öffentlich zu führen. Dem tritt Staatsanwalt Chama entgegen. Die Öffentlichkeit habe das Recht, zu erfahren, wo das Gefahrenpotenzial beim Angeklagten liege. Letztlich folgt die Kammer dem Antrag des Angeklagten, nach der Verlesung der Anklage bis zur Urteilsverkündung Nichtöffentlichkeit herzustellen. Gugenhan begründet dies mit dem Einfluss auf den „innersten Bereich der Persönlichkeit“ des Angeklagten. Dieser sei schutzwürdig. Die Erörterungen zur Psyche des 24-Jährigen könnten diesen „gläsern“ machen. Zudem sei der Angeklagte „stark gehemmt“ und in „seinen Verteidigungsmöglichkeiten“ eingeschränkt.

Staatsanwalt Oliver Chama ist es dann, der die Anklageschrift verliest. Bei dem 24-Jährigen, bei dem eine leichte Intelligenzminderung mit Verhaltensauffälligkeiten vorliege, sei im Mai 2016 eine vorübergehend psychotische Störung aufgetreten. In Kombination mit Alkohol sei er in einen „die Schuldfähigkeit ausschließenden Zustand“ geraten, wobei er am 15. Mai 2016 eine 59-Jährige mit einem Messer angriff.

Die Frau war auf dem Riedweg von Gerhausen nach Blaubeuren unterwegs. Dort traf sie auf den Angeklagten, der laut Chama die 59-Jährige zunächst überholte, bei einer Brücke stoppte und sich die Schuhe band. Als die Frau im Verlauf des Weges ausrutschte, sei sie von dem Mann zu Boden gedrückt worden. Der Angeklagte habe auf den Hals der Frau eingestochen, erhebliche Verletzungen verursacht und auch den Tod seines Opfers in Kauf genommen. Als ein Radfahrer hinzu gekommen ist, habe der Angeklagte von der Frau abgelassen. Diese wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht und operiert. Daraus resultiert die Anklage: versuchter Mord und gefährliche Körperverletzung.

DNA nach weiterem Vorfall

Der Angeklagte war zunächst entkommen, geriet aber wegen dieser Tat in Verdacht, als nach einem weiteren Vorfall eine DNA-Probe von ihm genommen wurde. Am 27. September 2017 soll der ledige 24-Jährige eine Ulmer Spielhalle betreten haben. Er habe kostenlos einen Kaffee trinken wollen; um 6.46 Uhr wurde er von der Bedienung aufgefordert, zu gehen. Daraufhin habe der Angeklagte mehrfach den Stinkefinger gezeigt und der Frau an die Brüste gefasst. Als sie sich wehrte, wurde sie gegen einen Spielautomaten geworfen. Die Bedienung habe jedoch ihr Handy erreichen und die Polizei verständigen können, bevor der Angeklagte mit einem Glas nach ihr warf. Die Frau konnte ausweichen. Das Handy aber entriss der Angeklagte ihr dann noch und warf es zu Boden. Um 6.48 Uhr sei der 24-Jährige dann mit einer Kasse – in der 77 Euro lagen – geflüchtet und wurde um 7.14 Uhr in der Nähe des Blaubeurer Tors festgenommen. Die Anklagepunkte lauten hier: versuchte gefährliche Körperverletzung, sexuelle Belästigung, Nötigung, Beleidigung, Sachbeschädigung und Diebstahl.

Im psychiatrischen Krankenhaus

Zwischen Mai 2016 bis zur Tat im September vergangenen Jahres sei laut Rechtsanwalt Kröger ermittelt worden. Damals habe es noch zwei weitere Tatverdächtige im Fall der Attacke in Blaubeuren gegeben. Noch sei nicht klar, ob es sich bei dem Angeklagten auch um den Täter handele. Das soll das Verfahren ergeben, in dem auch Zeugen aussagen werden. Insgesamt sind noch drei Verhandlungstage vorgesehen. Gegen Ende der Beweisaufnahme soll ein psychiatrischer Sachverständiger sein Gutachten erstatten. Der Angeklagte ist derzeit in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.