Dr.Tannheimer ist jetzt auch Proktologe

Seit knapp zehn Jahren arbeitet Privatdozent Dr. Markus Tannheimer im Alb-Donau Klinikum Blaubeuren. Er ist Leitender Oberarzt und die rechte Hand von Prof. Erkki Lotspeich. Der Chefarzt der Viszeral- und Allgemeinmedizin freut sich über die Entwicklung seines Stellvertreters, zumal dieser nun auch noch einen neuen Teilbereich der Chirurgie anbieten kann.

Denn Dr. Tannheimer ist nicht nur Facharzt für Chirurgie und Viszeralchirurgie. 2019 hat er sich an der Universität Ulm bei Prof.Steinacker in der Sportmedizin habilitiert und ist seither Privatdozent. Seit kurzem führt er darüber hinaus als Spezialist für Endarmerkrankungen die Zusatzbezeichnung Proktologie.

Gerade Enddarmerkrankungen werden in Zukunft in einer immer älter werdenden Bevölkerung immer wichtiger. In der so genannten Analchirurgie werden beispielsweise Hämorrhoiden, Fisteln und Abszesse behandelt. Sehr viele Patienten haben in der Enddarmregion Schmerzen und Beschwerden, aber kaum jemand redet darüber. Dieser Bereich des Körpers ist sehr empfindlich, so dass Juckreiz oder Schmerzen die Lebensqualität oft erheblich einschränken. Meist liegen chirurgisch gut behebbare Ursachen zugrunde, so der Spezialist. „Gerade zu Beginn können wir sehr effektiv helfen, aber bei vielen Patienten ist die Scham so groß, dass sie sich nur in größter Not ihrem Arzt anvertrauen. Das möchten wir gerne ändern. Für uns Ärzte sind solche Probleme ganz normale medizinische Fragestellungen, wir wollen beraten und helfen und das braucht niemandem peinlich zu sein.“ sagt Dr. Tannheimer.

„Ich freue mich sehr, dass Dr. Tannheimer nun auch Proktologe ist und so unser Leistungsspektrum optimal ergänzen kann.“, erklärt Prof. Lotspeich.