Dieser Krug ist mehr als nur ein Pokal

„Ein spektakuläres neuzeitliches Objekt“, wie Bürgermeister Jörg Seibold bei seiner Begrüßung formuliert hat, ist seit Sonntag im ersten Stock des Urgeschichtliches Museums Blaubeuren zu sehen: ein „silberin Vergult Trinkgeschirr“, das Schimmele, einen silbervergoldeten Buckelpokal, den der Württembergische Herzog Johann Friedrich im Jahr 1618 den Bürgermeistern der Stadt Blaubeuren überreicht hat. Eingebettet ist das Blaubeurer Schimmele in eine kleine Ausstellung mit anderen Stücken, die alle mit Blaubeuren und der Zeit des 17. Jahrhunderts zu tun haben. Zweitwichtigstes Exponat ist das Privilegienbuch aus dem Blaubeurer Stadtarchiv. Allein ein einziger Eintrag dort weist auf die Herkunft des Schimmeles hin. Neben einigen erklärenden Texten ist eine alte Forstkarte zu sehen, welche die damalige Grenzsituation Blaubeurens sehr gut darstellt, daneben Bilder einer ganz speziellen Waffe, des Doppelhakens. Außerdem gibt es Möbelstücke aus dem 17. Jahrhundert, welche sonst im Heimatmuseum stehen und ebenso drei barocke Gemälde aus dem Badhausmuseum.

Bezeichnung für einen Krug

Der Name Schimmele ist die alte schwäbische Bezeichnung für einen Krug. Die sehr filigran gearbeitete Pokalschale mit Deckel gleicht einer Traube. Der Schaft stellt den Rebstock dar, an dem ein Bauer seine Axt anlegt. Rathäuser an allen Orten im 17. Jahrhundert waren mehr als erpicht darauf, solche Prunkpokale zu besitzen. Kam das Schimmele früher beim Neujahrsumtrunk zum Einsatz, verlässt es heute nur zu besonderen Anlässen seinen geheimen Ort im Tresor, beispielsweise bei der Ernennung von Ehrenbürgern. Diese Art der Pokale sei im 17. Jahrhundert verbreitet gewesen, beispielsweise gebe es solche auch in Colmar oder im Grünen Gewölbe in Dresden, wie Bürgermeister Seibold berichtete.

Der Anlass dieses Geschenks war eine Waffenschenkung, wie Stephan Buck, der die Ausstellung konzipiert hat, den Gästen bei der Eröffnung erläuterte. Herzog Johann Friedrich bedankte sich bei seinen Blaubeurer Untertanen für den Erhalt von „ettlich gegossene Doppel Hacken“, die er – nachdem er darum gebeten, auch erhalten hatte. Das nicht nur in Blaubeuren, sondern vermutlich in allen Städten des Herzogtums. Diese Doppelhaken sind großkalibrige Feuerwaffen, die der Herzog zu Verteidigungszwecken im sich abzeichnenden Religionskriegs haben wollte.

Doch beließ es Stephan Buck nicht bei der näheren Betrachtung dieses besonderen Pokals. Er nahm seine Gäste mit auf eine Reise in das finstere 17. Jahrhundert und ließ die schwierigen Lebensumstände der Menschen wieder aufleben. Intensiv und sehr anschaulich führte die politischen und religiösen Hintergründe des Dreißigjährigen Krieges auf, die Verflechtungen, die Auswirkungen auf die Bevölkerung. Schnell wurde Parallelen zu heutigen Kriegen sichtbar.

Verwerfungen in der Geschichte

Schon allein das Datum der Urkunde, deren Abschrift im Privilegienbuch, welches ebenfalls ausgestellt ist, zu finden ist, zeigt die Verwerfungen in der Geschichte auf: „Eine Region ist entweder katholisch oder evangelisch, je nach dem wo man lebt,“ gibt Stephan Buck einen Einblick in die Landesgeschichte. Der Landesherr bestimme seit dem Augsburger Religionsfrieden von 1555, welchen Glauben nicht nur er selbst, sondern auch all seine Untertanen haben sollen. Und man sei keinesfalls tolerant gewesen. Mit den Andersgläubigen – für die württembergischen Blaubeurer waren das schon die katholischen Nachbarn im vorderösterreichischen Schelklingen, wolle man nichts zu tun haben. Auf Staatsebene treibe dieser Ungeist die seltsamsten Blüten: „Nehmen Sie nur das Datum unserer Schimmele-Verleihung, den 14. Dezember 1618. Doch tatsächlich sind wir der Urkundenausstellung acht Tage voraus. Der Grund: In den evangelischen Ländern hatte man die Kalenderreform nicht mitgemacht, denn die kam ja vom Antichrist persönlich, Papst Gregor in Rom“, so Buck und fügte an: „Eine absolut sinnvolle Kalenderreform, welche zehn Tage gestrichen hatte, um wieder mit den Jahreszeiten in Einklang zu kommen, wurde von der anderen Seite, den Protestanten, allein deshalb verweigert, weil sie von Rom kam. Der 14. Dezember 1618 auf der Urkunde, ist also noch julianisch. Gregorianisch wurde die Schimmele-Urkunde am 24. Dezember 1618 ausgestellt.“