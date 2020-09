Diese Radtouren führen übers Hochsträß und zu einem Welterbe

Erleben Sie bei einer Radtour das Unesco-Welterbe „Höhlen und Eiszeitkunst der Schwäbischen Alb“ und viele weitere Sehenswürdigkeiten in der Region, heißt es in der jüngsten Rad-Wander-Empfehlung des Alb-Donau-Kreises.

Zur Auswahl stehen 14 Rundtouren mit 40 bis 75 Kilometern Länge sowie spezielle E-Bike-Touren mit 52 bis 114 Kilometern Länge. Die Touren sind nicht nur für sportliche Radler, sondern auch für Familien und Genussradler geeignet. Der Radtouren-Tipp der Woche ist die Erlebnistour 14 – Von Erbach zum Panoramablick aufs Hochsträß.

Erlebnistour beginnt in Erbach

Mehr als ein Geheimtipp ist das westlich von Ulm gelegene, hügelige Hochsträß, denn es bietet die schönsten Panoramablicke und bei Föhnwetter ungeahnte Aussichten bis in die Alpen, heißt es in der Beschreibung. Die Erlebnistour beginnt in Erbach auf dem Schlossberg und führt zunächst in den einstigen Residenzort Oberdischingen. Heute noch zeugen das schlossähnliche Kanzleigebäude und die Herrengasse im französisch-barocken Mansardenstil von der einstigen Pracht. Danach geht es durch ländlich geprägte Dorflandschaften bergauf nach Hausen, Altheim, Pappelau und Beiningen, dem höchsten Punkt der Tour. Über Allewind fährt man hinab ins Butzental und über den Ulmer Kuhberg (Führungen durch das Fort Oberer Kuhberg aktuell sonntags 14 bis 16 Uhr) ins Donautal und schließlich zurück nach Erbach.

Bahnanschlüsse bestehen in Erbach, Ulm-Donautal, Ulm, Allmendingen und Ehingen. Die Rundtour ist 48,3 Kilometer lang und erstreckt sich über 648 Höhenmeter. Detaillierte Informationen, den genauen Streckenverlauf, GPS-Daten und die Fahrradtourenbroschüre gibt es im Internet unter www.tourismus.alb-donau-kreis.de.